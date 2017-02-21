Milletvekili Dülger, Kaymakam Avcı’yı Ziyaret Etti

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger'den Musabeyli Kaymakam Ertuğrul Avcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger'den Musabeyli Kaymakam Ertuğrul Avcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kilis milletvekili Dülger, Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı" ya yeni görevinde başarılar dilemek için, hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Ziyaret sırasında Dülger, Kaymakamı Ertuğrul Avcı ile Musabeyli ilçesinde yapımı devam eden yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulundular.

Ayrıca ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Dülger, ilçeye hizmet noktasında her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazır olduklarının mesajını da verdi.