Milletvekili Fırat’dan Mitinge Davet

AK Parti Adıyaman Milletvekili Salih Fırat ve beraberinde İl Başkanı Abdurrahman Dimez, vatandaşları toplu açılış ve mitinge davet etti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Salih Fırat ve beraberinde İl Başkanı Abdurrahman Dimez, vatandaşları toplu açılış ve mitinge davet etti.

Milletvekili Salih Fırat, İl Başkanı Abdurrahman Dimez, esnafı ziyaret ederek, hem esnafı hem de vatandaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine davet etti.

Salih Fırat, Adıyaman halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman gösterdiği ilgiyi yine göstereceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Şubat Pazar günü Valilik yanında ki Turgut Reis Caddesi üzerinde halka hitap ederek, toplu açılış töreni gerçekleştirecek.