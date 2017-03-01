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Milletvekili Gizligider, Liseliler İle Buluşmaya Devam Ediyor

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Milletvekili Gizligider, Liseliler İle Buluşmaya Devam Ediyor
AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider "Lise Vekiliyle Buluyor" etkinliği kapsamında Avanos İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider "Lise Vekiliyle Buluyor" etkinliği kapsamında Avanos İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Avanos İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen programda konuşan AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider, anayasa değişikliği, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi ve Büyük Türkiye özlemine dair açıklamalarda bulundu.

Gizligider yatığı açıklamada, "Ülkemizin geçmiş dönemlerde Anayasal anlamda yaşadığı sıkıntıları anlattığımız konferansta, hükümet kurmakta yaşanan zorlukları, kurulan kısa süreli ve istikrar sağlamayan hükümetleri ve ülkemizin koalisyonla idare edilmeye çalışıldığı dönemleri öğrenci kardeşlerimize hatırlatarak, Anayasa değişikliği neticesinde güçlü bir hükümet ve istikrarlı yönetimlerle ülkemizin büyük hedeflere ulaşabileceğini ifade ettik.Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması için hepimize büyük görevler düştüğünü anlatırken, güçlü bir ülke olma yolunda önümüze birçok engel çıkarıldığını, bu engellerin sonuncusu olan 15 Temmuz darbe girişimine de milletin iradesiyle, ülkesine, bayrağına ve vatanına sahip çıkarak engel olduğunu belirttik.Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada daha güçlü bir ülke olması için öğrenci kardeşlerimize çok çalışarak, kendilerine büyük hedefler koyarak ve hiç tereddüt etmeden bu hedeflere yürümeleri gerektiğini hatırlattık ve bizlere yönelttiği soruları cevaplandırdık" diye konuştu.

Milletvekili Gizligider, Liseliler İle Buluşmaya Devam Ediyor

Milletvekili Gizligider, Liseliler İle Buluşmaya Devam Ediyor

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