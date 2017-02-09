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Milletvekili Hürriyet, Deniz Kirliliğini Meclis Gündemine Taşıdı

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Milletvekili Hürriyet, Deniz Kirliliğini Meclis Gündemine Taşıdı
CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Körfezi'nde yaşanan deniz kirliliğini meclis gündemine taşıdı.

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Körfezi'nde yaşanan deniz kirliliğini meclis gündemine taşıdı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen petrol sızıntısı sonrası, birçok deniz canlısı telef olmuş, yaşanan olaylarla ilgili sorumlu firmaya 2 milyon 100 bin lira ceza kesildiği açıklanmıştı. Mecliste yasa görüşmeleri sırasında soru cevap bölümünde Hükümeti temsilen bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'ye, İzmit Körfezi'nde yaşanan kirliliği soran CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet "Bu kirliliğe neden olan firmanın tespiti için 28 ayrı yerden numune alınıp, analiz için TÜBİTAK'a gönderildi. Ancak bu analiz sonuçları halen daha açıklanmadı. Kesilen para cezası neyin tazminidir? Bu tazminat seyre çıkamayan gemiler için midir? Yoksa zarar gören diğer liman işletmeleri için midir, bilinmiyor. Herhangi bir açıklama da yapılmıyor. Diğer yandan deniz ekosisteminin durumu nedir? Hangi yaptırımlar uygulanacaktır? Bu konuda yetkililer ne gibi önlemler alacaktır? Kamuoyu bu konuda bilgi beklemektedir" dedi.

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