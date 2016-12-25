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Milletvekili Hürriyet Gündeme Getirdi, Bakanlık Evyap’ta İnceleme Başlatacak

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Milletvekili Hürriyet Gündeme Getirdi, Bakanlık Evyap’ta İnceleme Başlatacak
Liman-İş Sendikasına üye oldukları için işten atıldıkları iddia edilen 15 işçiyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu'na soran...

Liman-İş Sendikasına üye oldukları için işten atıldıkları iddia edilen 15 işçiyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu'na soran CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, konuyla ilgili bakandan inceleme başlatılacağı sözünü aldı.

Körfez Yarımca bölgesinde faaliyet gösteren Evyaport Limanı'ndan Liman-İş Sendikası'na üye oldukları iddiasıyla önce 5, sonrasında ise 10 işçinin işine son verilmişti. İşlerine son verilen işçilerin haklarını mahkeme yoluyla arayacakları öğrenilirken, konuyla ilgili bir adım da CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'ten geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na Körfez Evyap işçilerinin sendikaya üye oldukları için işlerinden atıldığı iddialarını soran CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, "Kocaeli Körfez ilçesindeki Evyap Limanı'nda işçi kıyımı yaşanıyor. Hükümetiniz tarafından sendikal mücadeleler nedeniyle ve bu işçilerimiz gibi, birçok firmadaki bu tür işçi kıyımlarına her fırsatta göz yumuluyor. Buradan size soruyorum. Patronların işçi ve emek sömürüsüne göz mü yumacaksınız, emek mücadelesi veren işçilerimize sahip mi çıkacaksınız" şeklinde konuştu.

Bakan Müezzinoğlu, bakanlığına henüz bir şikayet ulaşmadığını ifade ederek, "Şu andaki şikayet veya söylenenleri değerlendirerek hemen bir teftiş, inceleme başlatırız. İşçimizin, çalışanımızın sendika seçme özgürlüğü var ve o özgürlüğünü de kullanması onun en tabii hakkıdır" açıklamasında bulundu.

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