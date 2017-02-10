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Milletvekili Hürriyet:0

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Milletvekili Hürriyet:0
Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı olan Leyla Atakan ve çalışma arkadaşlarının 46. Ölüm yıldönümünde mesaj yayınlayan CHP Kocaeli Milletvekili...

Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı olan Leyla Atakan ve çalışma arkadaşlarının 46. Ölüm yıldönümünde mesaj yayınlayan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, "Kaybetmenin hüznünü halen daha duymaktayız" dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet Leyla Atakan ve görev arkadaşlarının bir kazada hayatını kaybetmelerinin 46. Yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı. Hürriyet mesajında şu ifadelere yer verdi:

"3 yılı aşkın görev süresince; sadece bir belediye başkanı olarak değil, gerçek hanımefendi olarak da İzmitlilerin gönlünde asla unutulmayacak bir yer edinmiştir. Halkçı belediyecilik anlayışının gelişmesine öncülük eden Leyla Atakan, İzmit'in var olan su sorununu çözmüş, gecekondu önleme alanı ile imar sorununu halletmiş ve Kocaeli Sanayi Fuarı'nı kurmuştur. Görevde kaldığı kısa süre boyunca yaptıklarıyla, bugünün nice belediye başkanını dahi kıskandıran Leyla Atakan, 11 Şubat 1971 günü Gölcük'ten İzmit'e dönerken geçirdiği elim trafik kazası sonucu, beraberindeki Belediye Başkanı Vekili İsmail Kolaylı, Belediye Meclisi üyesi Abdurrahman Yüksel ve Encümen üyesi gazeteci Feridun Özbay ile beraber hayatını kaybetmiştir."

"Bir kadının siyaset ve hizmet alanında neleri yapabileceğini topluma çok iyi bir şekilde gösteren Leyla Atakan ve aynı elim kazada hayatlarını kaybeden, Belediye Başkanı Vekili İsmail Kolaylı, Belediye Meclisi üyesi Abdurrahman Yüksel ve Encümen üyesi gazeteci Feridun Özbay'ı ölümlerinin 46. yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."

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