Milletvekili Ilıcalı Çat’ta Ziyaretlerde Bulundu

Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Çat ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu.

Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Çat ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. Kaymakam Saadettin Doğan, Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç ve MHP İlçe Başkanı Yılmaz Polat'ı makamında ziyaret eden Ilıcalı, ilçedeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Erzurum'un Çat ilçesinde bir dizi ziyarette bulunan Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Çat Kaymakamı Saadettin Doğan, Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç ve MHP İlçe Başkanı Yılmaz Polat'tan çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı. Ilıcalı, ilk olarak 2 ay önce Çat'a atanan Kaymakam Doğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İlçe ile ilgili hazırladıkları projeleri Milletvekili Ilıcalı ile paylaşan Kaymakam Saadettin Doğan, "Sayın vekilim öncelikle ziyaretiniz için teşekkür ederim. Şunu belirtmek isterim ki; Çat'a kendi isteğimle geldim. Gelmeden önce Erzurum ve Çat ile ilgili hep güzel şeyler anlattılar, buraya geldiğimde de anlatılanla eş değer bir durum olduğunu gördüm. Burada olmaktan çok memnunum. Hizmet etme konusunda da üzerimize düşeni yapmaya gayret göstereceğiz. İnşallah sizlerinde bizlere destek olduğu takdirde Çat'ta güzel neticeler alacağımızı düşünüyorum." dedi. Doğan'a görevinde başarılar dileyen Ilıcalı "Her türlü ihtiyacınızda yanınızdayız. Ben Mustafa Ilıcalı olarak buradayım ama bakanımız ve diğer milletvekillerimiz adına da bu sözü veriyorum. Ayrıca buraya gelmişken birşeyler yapalım, varsa bir talebiniz hemen çözelim." diye konuştu. Kaymakam Doğan'ın halı saha isteği üzerine Spor Toto Başkanlığıyla bir görüşme yapan Ilıcalı "17 bin nüfusu olan Çat ilçemizde çok fazla genç kardeşimiz var. Biz onların milletvekili seçilebilmesine imkan tanıyoruz ama Çat'ta halı sahada oynatamıyoruz."dedi. Spor Toto Başkanlığı, Ilıcalı'nın yaptığı görüşmeyle Çat'a halı saha yapımının sözünü verdi.

MHP İLÇE BAŞKANLIĞI'NDA BİRLİK MESAJI VERİLDİ

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Ak Parti İl Yönetim Üyeleri ve Ak Parti Çat İlçe Başkanı Yavuz Yaşa ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Çat İlçe Başkanı Yılmaz Polat'ı da ziyaret eden Milletvekili Ilıcalı "Öncelikle görevinizde başarılar diliyor ve tebrik ediyorum. Bizler anayasa değişikliğini milli iradenin önüne getirebilmek için mecliste mücadele verdik. Genel Başkanınız Sayın Devlet Bahçeli'nin desteği ile beraber değişikliği milli iradenin önüne getirdik. Milletimiz 16 Nisan'da kararını vercek. Sayın Bahçeli büyük bir destek gösterdi, kendisine çok teşekkür ediyoruz. İsmi gibi bir devlet adamı olan Sayın Bahçeli, devleti için bunun çok yararlı bir sistem olacağını gördü. 15 Temmuzu gördü. Hainlerin ne yapmaya çalıştığını anladı. Terör örgütünün kökünün kazınması, ülkedeki yönetim sisteminin daha da güçlü olması için devleti ve milleti adına büyük destek verdi. Ak Parti ve MHP İlçe Başkanlarımızdan da Çat'ta yüzde 100 sonuç bekliyoruz." şeklinde konuştu.

MHP İlçe Başkanı Polat'ta ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Sayın vekilim, bizim teşkilatımızda Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli eğer ki evet diyorsa bizde evet diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için hayırlısı bu ise, bizde İlçe teşkilatımızla beraber ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." dedi.

BAŞKAN KILIÇ "TAKDİRE ŞAYAN İŞLER YAPIYORSUNUZ"

Ak Parti İl Yönetim Üyeleri ve Ak Parti Çat İlçe Başkanı Yavuz Yaşa ile birlikte Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'ı da makamında ziyaret eden Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı "Bu ülkenin hem iktidara hem de muhalefete ihtiyacı var. Önemli olan ülke menfaati için birlik ve beraberlik içinde olmak. Çat gibi küçük ilçelerde hemşehrilik bağı herşeyin önünde olmalıdır. Birbirimize kenetlenmemiz lazım. Çat'ta yaşayan 17 bin kişi hepimizin vatandaşı onlara hizmet etmekte bizim görevimiz. Bize bu makamlar nasip olmuş ise bu süre içerisinde hizmet eetmek mecburiyetindeyiz." ifadelerine vurgu yaptı.

CHP'li Başkan Kılıç'ta Ilıcalı'ya ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Bizler ilçemizde birbirimize akraba bağıyla bağlıyız. Burada siyasi görüşlerimiz, inanç ve mezhebi farklılıklarımız hep geri planda kalmıştır. Ayrıca şunu da ifade etmek isterim ki; yüzünüz diye değil, Erzurumlu bütün hemşehrilerimi gördüğüm zaman söylüyorum, sizin Erzurum'dan milletvekili olmanız Erzurum'un standartlarını yükseltmiştir. Erzurum'un sorunlarını mecliste gündeme getirmek, Erzurum'u gündemde tutmak, Erzurum sevdasıyla olur. O nedenle gerçekten takdire şayan, güzel işler yapıyorsunuz. Erzurumlular bunları hiçbir zaman unutmaz." diye konuştu.

MİLLETVEKİLİ ILICALI, YAVİ ŞEHİTLERİNİ DE UNUTMADI

Milletvekili Ilıcalı, 25 Ekim 1993 günü Çat'ın Yavi Mahallesi'nde PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen katliamda şehit olan 38 kişi anısını dikilen, şehitler anıtını, aynı katliamın gazileriyle birlikte ziyaret etti. Yavi katliamındaki şehitler ve bütün şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Ilıcalı, Yavi gazilerinin çözülmemiş sorunlarınında takipçisi olacağını belirtti.

"ILICALI, ÇATLILARA HAMSİ İKRAM ETTİ"

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, ziyaretlerin ardından Çatlılara hamsi ikramında bulundu. Kendileri için paketlenen hamsilerden alan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirip Milletvekili Ilıcalı'ya teşekkür etti.