Milletvekili Ilıcalı, Devreye Girdi Kulüp Binaları Yenileniyor

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı tarihi 3 Temmuz Stadında yer alan amatör spor kulüpleri binalarının yenilenmesi için girişimlerde...

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı tarihi 3 Temmuz Stadında yer alan amatör spor kulüpleri binalarının yenilenmesi için girişimlerde bulundu. Ilıcalı'nın bu girişimiyle spor kulüplerinin binaları ihaleye açıldı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı 3 Temmuz Stadında bulunan Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'ni ziyaret etti. Dernek yöneticilerinin sorunlarını dinleyen Ilıcalı "ya Dernek Başkanı Abdusselam Gökçan "Sayın vekilim kulüp binalarımızı yenilemek istiyoruz.. Bizler buralara sahip çıkmak zorundayız. Çünkü buranın bizlere kattığı çok şey var. Bu kulüplerden aldığımızı iade etmek zorundayız. Burası şehrin atar damarı. 500 tane çocuk antrenman yapıyor. Projemiz hazır, Sayın vekilim YİKOB'tan bütçemiz çıkarıldı. Projenin içinde bir spor kulübüne, futbol camiasına ne lazımsa hepsi mevcut. Bütçemizde var, sadece kazma vurulmuyor. Bu binaların yıkılması ve ihale edilmesi için gerekli girişimlerin yapılması lazım. Bu konuda bizlere yardımcı olursanız burada antrenman yapan gençlerimiz, çocuklarımız daha iyi koşullarda eğitimlerine devam edecekler" şeklinde talepte bulundu.

Bu talep doğrultusunda Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ile görüşen Milletvekili Ilıcalı, kulüplerin yeniden inşa edilmesi için gerekli girişimlerde bulunarak binaların bulunduğu alanı ihaleye açtırdı.

Vali Azizoğlu'na destekleri için teşekkür eden Ilıcalı, "Amatör sporcularımıza her türlü desteği vererek yanlarında olmalıyız. Sizlerin bu noktada yükünü almalıyız. Sayın valimiz Seyfettin Azizoğlu gerçekten bir devlet adamı. Kendisine talebimizi telefonla ilettim. 5 dakika içerisinde sporcularımıza destek oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.