Milletvekili Ilıcalı "Erzurumspor’a Büyük Bir Haksızlık Yapıldı"

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, sporun centilmenliğine gölge düşüren İstanbulspor-BB Erzurumspor karşılaşmasında yaşanan olaylara...

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, sporun centilmenliğine gölge düşüren İstanbulspor-BB Erzurumspor karşılaşmasında yaşanan olaylara tepki göstererek BB Erzurumspor" a büyük bir haksızlık yapıldığını söyledi.

Liderlik mücadelesi öncesinde stadyumda yeteri kadar koltuk olmasına rağmen BB Erzurumspor taraftarı için 200 adet koltuk ayrılması tepkilere neden oldu. Tribünlerde çok sayıda boş koltuk olmasına rağmen İstanbulspor yönetiminin sınırlı sayıda koltuk ayırması, BB Erzurumspor" un taraftar desteğinden yoksun olarak sahaya çıkması için yapılan planlı bir davranış olarak yorumlandı. Ayrıca BB Erzurumsporlu futbol severlerin tribünlere girmelerinden sonra arama yapılacağı bahanesi ile tekrar dışarıya çıkarılmaları ve bir çok baskı sonrasında tribünlere alınmaları ev sahibi takımın futbol sahası dışındaki mücadelesi olarak değerlendirildi.

Ayrıca yönetimin, BB Erzurumspor taraftarları için belirledikleri 30 TL'lik bilet parasını İstanbulspor taraftarları için 1 TL üzerinden uygulaması ev sahipliğinde yakışmadı. Olayların başlaması ile birlikte BB Erzurumspor Başkanı Ali Demirhan" da rahatsızlanarak çimler üzerinde tedavi edildi. Maçı izlemek için tribünde bulunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'de İstanbulspor taraftarının sözlü tacizine maruz kaldı. Spor toto 2'inci Lig Beyaz Grubun birincisi olan BB Erzurumspor ile ikinci sırada yer alan İstanbulspor un karşı karşıya geldiği 24'üncü haftada yaşanan bu olaylar, sporun kaynaştıran yönünü ve centilmenliği geride bırakırken İstanbulspor'un maç öncesinde ortaya koyduğu bu ev sahipliği her kesimden tepki aldı.

"Kayıtları İzleyip, Maçı İptal Etmeliler"

Maçı izlemek için tribünlerdeki yerini alan Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'da yaşanan olayların futbol, spor ve centilmenlik ile bağdaşmadığı belirterek, mücadelenin sadece sahada olması gerektiğini, saha dışında verilen bu tür mücadelelerin futbola leke düşürdüğünü belirtti. Yapılanlar karşısında üzgün olduğunu dile getiren Ilıcalı "Ben ne bir hukukçuyum ne bir emniyet görevlisi ne de futbol federasyonunun bir temsilcisiyim. Şehrinin tüm unsurları ile ön planda olmasını isteyen, bunun için mücadele eden bir siyasetçiyim. Bugün burada olmamın nedeni şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etmiş, BB Erzurumspor'un yanında olmak ve onların mutluluğuna, sevincine ortak olmaktır. Ancak bugün burada şahit olduğum şeyler karşısında çok üzüldüğümü belirtmek istiyorum. Öyle sanıyorum ki bazı insanlarımız halen sporun neden yapıldığının farkında değiller. Birleştirmek, kaynaştırmak, barış için yapılan sporu maalesef bu şekilde tatsız olayların yaşandığı ortamlara çeviriyorlar. BB Erzurumspor" a büyük bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Bu nedenle de yetkililere buradan sesleniyorum. Maçın başlamasından önce ve maç süresince yaşananlar kayıt altındadır. Lütfen bu kayıtları inceleyin, siz de göreceksiniz haksızlık yapıldığını. Bu maçın iptal edilmesi gerektiğine inanıyorum. Yetkililerden gereğini yapmalarını talep ediyorum." dedi.

Tribünlere yeteri kadar BB Erzurumspor taraftarının alınmaması futbol severlerin stadyumun yanındaki inşaata çıkıp hayatlarını tehlikeye atarak maç izlemelerine neden oldu. Ak Parti Erzurum Milletvekili Ilıcalı "da maçın devre arasında ilgilileri uyararak, BB Erzurumspor taraftarlarının inşaattan indirilmelerini sağladı ve olası bir kazanın önüne geçmiş oldu.