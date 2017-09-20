Milletvekili İshak Gazel: Türkiye’de Güvenlik Sıkıntısı Yok

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Türkiye'nin güvenlik sorunu olmadığını ve...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Türkiye'nin güvenlik sorunu olmadığını ve yatırımcıların pişmanlık duymayacağını ifade etti.

Gazel, Avusturyalı Prinzhon Holding bünyesindeki Hamburger Containerboard'un, Kütahya'ya yapacağı 300 milyon Avroluk yatırımın yer tahsisi için düzenlenen imza töreninde bir konuşma yaptı. Gazel, "Türkiye üzerinde çeşitli oyunların oynandığı, özellikle uluslararası emperyal güçlerin çeşitli yollarla sürekli soru işareti oluşturmaya çalıştığı bir dönemde bu yatırımın gerçekleşiyor olması uluslararası boyutuyla çok büyük bir önem arz etmektedir. Ülkemize inanan, yatırım yapan hiç kimse Allah'ın izniyle hiçbir şekilde zerre miktarda bir pişmanlık duymayacaktır. Şu anda dünyanın en sıkıntılı bölgesi olan Suriye, Irak ülkelerine sınırımız var. Aynı zamanda da Avrupa, Balkanlar ve Rusya gibi bölgelerle de çok yakın komşuluk ilişkilerimiz sürmekte. Bu fotoğraf içerisinde ülkemizin ne bireysel dinamik açısından ne de yatırımcı güvenliği açısından en küçük bir sıkıntısı yoktur. Bunu gelmiş olduğumuz süreçte de hep birlikte görüyoruz. Hukuk devleti ilkesi konusunda da Avrupa ülkelerinin çok çok ilerisinde bir düzeydeyiz bunu özellikle belirtmek istiyorum" diye konuştu.

- "OHAL, yatırımcılar için değil, terör örgütleri için"

15 Temmuz'da bir işgalle karşı karşıya kalınmasına rağmen Türkiye'nin ekonomik ve demokratik anlamda güç kaybetmediğine dikkat çeken İshak Gazel, "Şu anda Türkiye'de mevcut olan olağan üstü hal (OHAL) yatırımcıya değil, terör örgütlerine karşı ilan edilmiş bir olağanüstü haldir. Bunu da üzerine basarak söylemem gerekiyor. Terörle böyle bir mücadele içinde olup da bu kadar soğukkanlı davranabilen ülke herhalde dünya üzerinde yoktur. Türkiye bunun tek örneğidir. Daha bir yıl önce Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından hain bir darbe girişimi ile karşı karşıya bırakıldık. Üstelik işgal boyutu olan bir darbe girişimi ile karşı karşıyaydık. Buna rağmen hem ekonomimizle hem de demokrasimizle dimdik ayaktayız. Ne ekonomik yatırımlar da ne demokrasimizden bir taviz de vermeyeceğiz. Bu süreçte uluslararası yatırımcıların ülkemize yatırımları son sürat devam etmektedir. Biz de yatırımcıların önünü açma noktasında her türlü teşvik ve desteği sağlamaya gayret sarf ediyoruz. Hükümetimizin sağlamış olduğu teşviklerle yatırımcımızın önüne çok cazip imkanlar sunuluyor. Yatırımcımızın önünü açacak, büyümemizi ve gelişmemizi hızlandıracak her türlü adımları hükümetimiz vasıtasıyla atıyoruz" ifadelerini kullandı. (EFE)