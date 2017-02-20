Milletvekili Metiner Özel Kurs Merkezinin Açılışını Yaptı

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde daha önce terör örgütü FETÖ'nün kullandığı binada açılan özel kurs merkezinin...

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde daha önce terör örgütü FETÖ'nün kullandığı binada açılan özel kurs merkezinin açılışına katıldı.

Daha önce FETÖ'ye ait dershanenin bulunduğu binada açılışı yapılan özel öğretim kursunun açılış törenine katılan Milletvekili Mehmet Metiner, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Mehmet Metiner, "Dün bu binada başkaları buradaydı. Şimdi ise asıl sahibi millet burada. Ticari bir kuruluş olmasını istemiyoruz. Davasına, dinine, ülkesine, milletine bağlı nesiller yetiştireceğiz. Kim ne derse desin. Biz kindar bir nesil yetiştirmeyeceğiz ama öfkesi olmayan bir nesilde istemiyoruz. Bu paralel ihanet çetesine öfkesi olmayan bizden değildir. Milletimize ölüm kusan o ihanet çetesine karşı yaşadığımız sürece kinimiz baki kalacaktır. Onları yakaladığımız her yerde de hem derdest edeceğiz hem de hukuk içerisinde hesabını sorup başlarını ezeceğiz. Kim nasıl değerlendiriyorsa öyle değerlendirsin. Babamızın oğlu olsa kolunu ve başını keseriz. Hukuk neyi emrediyorsa onu yaparız. Hiçbir kimsenin mağdur edilmesin izin vermeyiz. Ama sizden de ricamız amcamın oğludur, dayımın oğludur, akrabamdır yüzde yüz emin olmadığınız sürece kimseye şefkatçi olmayınız. Hesabımızı Allah'a vereceğiz. Merhamet gösterirsek, merhamet edilecek duruma düşeriz. 17-25 Aralık sürecince o paralel çeteyle hesaplaştığımızda birileri bize merhamet telkin etti. Dershaneler sürecini unutmayınız. Bilsek ki iktidarımızdan olacağız o ihanet şebekesine asla merhamet göstermeyeceğiz. Varsın oylarını kime veriyorlarsa versinler. Referandumda "hayır" cephesi içerisinde kendilerini yerleştirdiler, onları ihanetleriyle başbaşa bırakıyoruz. Ama kimse AK Partiyi oy ile tehdit etmesin. Ülkeye hayrı olmayanın, oyundan da kimseye hayır gelmez. Bize milletimizin oyları, bize gönlü yeter" dedi.

Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ise ,"Daha terör örgütü FETÖ tarafından kullanılan bina buradaki işletmeciler tarafından devr alınarak Milli Eğitim Bakanlığımızın kanun ve mevzuatı çerçevesinde yenilenerek vatandaşımızın, milletimizin çocuklarının kullanımına açılıyor. Buradaki eğitim öğretim içerisinde çocuklarımızın en kalbi, en vicdani, merhametli, vatanına ve milletine hayırlı insanlar olarak yetişmesini temenni ediyorum. Buradaki çalışma arkadaşlarına hayatları boyunca başarılar diliyorum" dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Milletvekili Mehmet Metiner, binada incelemelerde bulundu.