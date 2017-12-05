Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı: Malın Zekatının Olduğu Gibi, Bilginin De Zekatı Vardır

AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, Hisarcık Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile bir araya geldiği "Modern zamanda medeniyet tasavvuru" konulu...

AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, Hisarcık Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile bir araya geldiği "Modern zamanda medeniyet tasavvuru" konulu konferansta yaptığı konuşmada, "Malın zekatının olduğu gibi, bilginin de zekatı vardır" dedi.

Milletvekili Şükrü Nazlı, Hisarcık Mesleki Yüksek Öğrenimi Destekleme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından Meslek Yüksekokulu Mehmet Ali Tahtalı Amfisinde düzenlenen "Modern zamanda medeniyet tasavvuru" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Nazlı, konuşmasının başında, "Hayatı sorgulamak, dünyanın gidişatı üzerine kafa yormak ve insanlık adına bir takım çözümler üretmek üzere biz bir sevdanın ve devrin sahibi olduk ve fırsat buldukça bunu sizlerle paylaşıyoruz" diye konuştu. Nazlı,"Malın zekatının olduğu gibi, bilginin de zekatı vardır. Bilgi sadece kitap okuyarak biriktirilecek bir şey değil. Bunu paylaşmak gerekiyor ve gençliğimizi bazı hususlarda bilinçlendirmemiz lazım. Burada başlık atılan "Modern" kelimesinden sizleri korumamız lazım. Ben bu endişeyle buraya kadar geldim. Bir milletvekili sıfatı değil de, beni bu noktada kendi çabasıyla okuyan, gayret eden ve bunu aktarmaya çalışan bir ağabeyiniz olarak bu sıfatla konuşmalarımı gerçekleştirmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Hepimiz batı modernitesinin etkisi altında bir dünyada yaşıyoruz"

Bugün hepimizin batı modernitesinin etkisi altında bir dünyada yaşadığına vurgu yapan Milletvekili Nazlı," Ne kadar dilimizle bizim "medeniyetimiz var, değerlerimiz var" desek de maalesef hepimiz batı uygarlığının çocuklarıyız. Öyle bir şey ki her tarafı işgal ediyor, ama daha da önemlisi zihinlerimizi de işgal ediyor. Bu açıdan modernizmi, moderniteyi tanımadan günümüz dünyasını asla anlayamayız. İnsanı tanıyamayız, insan davranışlarını bir kalıba sokamayız. Dediğim gibi modernite aydınlanmanın temel varsayımlarından ortaya çıkan insan merkezli bir dünya görüşüdür. Şu anda batıda büyüyen ve gelişen uygarlığın yeryüzünde yaptığı tahribatı hatırlarsak, geçmişte yapılanları ve bugünün dünyasında ortaya çıkan gelişmelerle değerlendirdiğimiz zaman modern düşüncenin, modern anlayışın veya felsefesinin çok öyle insanların hayrına işler yapmadığını da görürüz. Modern kelimesi şimdi ve yeni anlamına gelir. Batı modern kavramını yalnızca tarihsel gelişimi tasnif etmek, şimdi ve öncesini ayırmak için değil, aynı zamanda kendisini başkasından ayırmak anlamında kullanmaktadır. Modernite farklılaşma ve kopma durumunu anlatmak içinde kullanılıyor. Modernitenin temel felsefesi aydınlanma düşüncesine gider" ifadelerini kullandı.

Daha sonra öğrencilerin sorularını cevaplayan Milletvekili Şükrü Nazlı, konferans sonrası Hisarcık Mesleki Yüksek Öğrenimi Destekleme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Var tarafından çini tabak hediye etti.

Milletvekili Nazlı, konferansın ardından Hisarcık Kaymakamlığını ve Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti.

"Modern zamanda medeniyet tasavvuru" konulu konferansa Hisarcık Kaymakamı Tuncay Karataş, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir, Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdür yardımcısı Ömer Altaş, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Havva Özaydın ve öğrenciler katıldı.(MA-EFE)