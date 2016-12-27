Milletvekili Nazlıaka, Başkan Kurt’u Ziyaret Etti

Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt ziyaret etti.

Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt ziyaret etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri, sanatçılar, aydınlar ve milletvekilleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Kurt'u son olarak Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ziyaret etti. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette Nazlıaka, Odunpazarı Belediyesi Meclis Üyesi Prof. Dr. Gülten Seber ve Başkan Kurt bir süre sohbet etti.

Odunpazarı Belediysi'nin çalışmalarını takip ettiğini belirten Nazlıaka, Başkan Kurt ile Odunpazarı Belediyesi'nin önemli projelere imza attığını kaydetti. Odunpazarı Belediyesi'nin kadınlar için yaptığı çalışmalara dikkat çeken Nazlıaka, "Odunpazarı Belediyesi'nin kadınlar için yaptığı çalışmalar diğer belediyelere de örnek olmalı. Odunpazarı Belediyesi kadınlar için sadece hobi kursları açmıyor. Kadınları istihdam edecek, kadınların ev ekonomisine katkı sağlayabilecekleri çalışmalar yapıyor" dedi.

Hamayolu Park ve Meydan Düzenlemesi Projesi'nden de çok etkilendiğini belirten Nazlıaka, Başkan Kurt'a çalışmalarında başarılar diledi.

Aylin Nazlıaka'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, "Kadınları ve çocuklarıyla mutlu bir Odunpazarı" için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Başkan Kurt, Nazlıaka'ya çalışmalarında başarılar diledi.