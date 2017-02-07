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Milletvekili Nejat Koçer, Antep’e, ’Gazilik’ Unvanı Verilişinin 96’nci Yıl Dönümünü Kutladı

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Milletvekili Nejat Koçer, Antep’e, ’Gazilik’ Unvanı Verilişinin 96’nci Yıl Dönümünü Kutladı
Ak parti Gaziantep milletvekili Nejat Koçer, Antep'e "gazilik" unvanının verilişinin 96. yıl dönümünü kutlayarak, "Şehrimize verilen "gazilik" unvanı...

Ak parti Gaziantep milletvekili Nejat Koçer, Antep'e "gazilik" unvanının verilişinin 96. yıl dönümünü kutlayarak, "Şehrimize verilen "gazilik" unvanı onurumuzdur" dedi.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu sözcüsü ve Ak Parti Gaziantep milletvekili Nejat Koçer, 8 Şubat 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Antep'e "Gazilik" unvanı verildiğini hatırlatarak, bu unvanın kolay elde edilmediğini vurguladı. Bugün "Gazilik" unvanı ve "İstiklal Madalyası" kazanmanın haklı gururunu bir kez daha yaşadıklarını vurgulayan Koçer, "Antep Savunması, yüreği vatan aşkıyla çarpan Anteplilerin verdiği eşi benzeri görülmemiş bir mücadeledir. Şehrimize verilen verilen gazilik unvanı bizim onurumuzdur. Bu destanı yazan kahramanlarımızla ne kadar övünsek azdır. Bu mücadelenin ardından dünyada "Gazilik" unvanı alan tek şehir olarak tarihe geçen şehrimiz, bugün de farklı kulvarlarda ülkemize katkı sağlamaya devam ediyor. Dün vatan savunması için canını hiçe sayan Gaziantepliler, bugün de ekonomide, ihracatta, üretimde ve istihdamda ülkemize destek vermeye devam ediyor. Kurtuluş Savaşı'nda gösterilen azim ve kararlılık artarak devam ediyor" dedi.

Koçer, 8 Şubat'ın, cesaret ve kahramanlık timsali olan şehrin onurlu ve destansı mücadelesinin taçlandığı çok önemli tarihi bir gün olduğuna vurgu yaparak, bu anlamlı günün gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade etti. TBMM'nin 93 nolu kanunuyla Antep'e "Gazilik" unvanı verildiğini anımsatan Koçer, "Bu unvan 6 bin 317 Anteplinin şehadeti ve tüm Anteplilerin mücadele azmiyle alınmıştır. Şehit Kamillerin, Şahinbey'lerin Kara Yılanların ve isimsiz kahramanlarımızın düşmana karşı verdiği çetin mücadelenin sonunda alınan bu unvan yeryüzünde sadece Antep'e verilmiştir. Gaziantep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 96'nci yılını kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gazilerimizi saygıyla anıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

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