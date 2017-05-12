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Milletvekili Salih Fırat’tan Dünya Hemşireler Günü Mesajı

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Milletvekili Salih Fırat’tan Dünya Hemşireler Günü Mesajı
AK Parti Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, Dünya Hemşireler Gününü kutladı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, Dünya Hemşireler Gününü kutladı.

Milletvekili Salih Fırat, hemşirelik mesleğinin insan sağlığını korumanın ve iyileştirmenin temel alındığını belirterek, mesleğin tüm aşamalarında yer alan sağlık çalışanlarının sorumluluk bilinciyle görevlerini icra ettiğini ifade etti. Fırat, "İnsanın yaşam sürecinin her evresinde farklı biçimde gereksinim duyduğu bakım, iyileştirme, destekleme ve bilgilendirme gibi sağlığı kapsayan her türlü sürecin karşılanmasını sağlayan, hastalıkların tedavisindeki tüm aşamalarda yer alan hiç şüphe yok ki "hemşire ve ebelerimizdir. Ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin kent merkezlerinden en ücra yerleşim yerlerine kadar ulaştırılarak halkın sağlık seviyesinin yükseltilmesinde ve geliştirilmesinde önemli bir paya sahip olan ebe ve hemşireler, sağlık sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Bu duygu ve düşüncelerle hemşirelerimizin gününü kutlar başarılar dilerim" dedi.

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