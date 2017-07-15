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Milletvekili Serdar’ın Acı Günü

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Milletvekili Serdar’ın Acı Günü
AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar'ın 72 yaşında hayatını kaybeden amcası son yolculuğuna uğurlandı.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar'ın 72 yaşında hayatını kaybeden amcası son yolculuğuna uğurlandı.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar'ın amcası Miro Serdar (72) dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Serdar, için bugün İzzet Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

İzzet Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Vali Çetin Oktay Kaldırım, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, İl Jandarma Komutanı Albay Özay Eryürek, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, kurum müdürleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Serdar'ın naaşı, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

Milletvekili Serdar’ın Acı Günü

Milletvekili Serdar’ın Acı Günü

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