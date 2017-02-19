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Milletvekili Taşkesenlioğlu, Yakutiye Gençlik Merkezi’nde Ki Çocukları Ziyaret Etti

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Milletvekili Taşkesenlioğlu, Yakutiye Gençlik Merkezi’nde Ki Çocukları Ziyaret Etti
AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Yakutiye Gençlik Merkezi'nde bir araya geldiği çocuklarla yakından ilgilendi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Yakutiye Gençlik Merkezi'nde bir araya geldiği çocuklarla yakından ilgilendi.

Taşkesenlioğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yakutiye Gençlik Merkezinde çocuklarla buluştu. 50. Yıl Ortaokul proje yürütücüsü Gençlik Lideri Ümran Öztürk ve öğrencilerin bu hafta ki konuğu Zehra Taşkesenlioğlu oldu. EYOF ve ilçe programlarına katılmak üzere Erzurum'da 50. Yıl Ortaokulu öğrencileriyle buluşan Taşkesenlioğlu, çocuklara kitap okumaları için tavsiyede bulundu.

Gençlik Liderleri Emine Er, Yaser Taşkesenlioğlu, Ümran Öztürk önderliğinde başlatılan projede şehir merkezine uzakta olan Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu, 50. Yıl Ortaokulu ve Maksutefendi Ortaokullarından seçilen öğrenci gruplarıyla Kitap Okuma Halkaları, Değerler Eğitiminin yanı sıra oluşturulan gönüllü ekipleriyle TEOG hazırlığı yapılıyor.

Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdür Vekili Zülküf Yılmaz, "Milletvekilimize gençlik merkezini gezdirerek yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi verdik. Kendisi de çocuklarımızla buluşarak hem bizleri hem onları mutlu ettiği için teşekkür ediyoruz" dedi.

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