Milletvekili Uzer’den 15 Temmuz Mesajı

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer mesajın da hain darbe kalkışmasının unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini ifade ederek, "Aziz milletimiz, genci, yaşlısı, kadını, erkeği demeden sokaklara çıkarak hain teröristlere karşı canı pahasına mücadele etti. Milletimiz, Ömer Halisdemir, 249 şehit ve 2195 gazi ile ihaneti püskürtüp, gücünü tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı. Demokrasiden asla taviz verilmeden Gaziantep'te ve tüm Türkiye'de FETÖ'cülerin ve darbecilerin bitirilmesi için sonuna kadar mücadele edileceğinin altını çizen Uzer, "Kefenimizi giyip bu yola çıktık" dedi. Dünyada büyüyen, bölgesinde ise söz sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti üzerinde özellikle terör örgütleri kullanılarak türlü oyunlar oynandığına dikkat çeken Uzer, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile darbecilerin karşısında set oluşturan aziz milletimiz vatanına, onuruna ve geleceğine sahip çıkmıştır. Büyüyen ülkemize karşı hain emelleri olan FETÖ ve diğer tüm hainler asla başaramayacaklardır. Oynanan tüm oyunlara rağmen ülkemiz gelişmeye, büyümeye devam ediyor. Bunu da Türk milleti olarak birliğimize, beraberliğimize borçluyuz. Bu cennet vatanın kahraman evlatları, bütün terör örgütlerine karşı aynı ruh ve anlayışla birliğini, bağımsızlığını ve demokrasisini korumaya devam edecektir. Rabbim vatanımıza kast eden hainlere fırsat vermesin. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Türk milletinin iradesine kastedenler, milletimizin iradesine yenilmeye mahkumdur" ifadelerine yer verdi.