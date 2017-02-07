Milletvekili Uzer’den ‘Gazilik’ Mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Antep'e "gazilik" unvanı verilişinin 96'ncı yıl dönümünü kutladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Antep'e "gazilik" unvanı verilişinin 96'ncı yıl dönümünü kutladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Antep'e gazilik unvanı verilişinin 96. yıl dönümünü kutladı. Milletvekili Uzer, kutlama mesajında Gazianteplilerin çetin şartlara rağmen yiğitçe mücadele ederek bu unvanı aldığına dikkat çekerek, "Gaziantep'imize layık görülen gazilik unvanı ilk günden bu yana onurumuz olurken, bu yolda canını hiçe sayan aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz ise gururumuz oldu. Bu destanı yazan kahramanlarımızla ne kadar övünsek azdır" ifadelerini kullandı. Gaziantep'in dünyada "gazilik" unvanı alan tek şehir olduğunu belirten Milletvekili Uzer'in mesajında, "Vatan savunmasında binlerce yiğit evladını şehit veren ve bağımsızlık yolunda, yiğitçe mücadele eden şehir halkına layık görülen gazilik onurunu 96 yıldır hep ilk günkü heyecan ve gururla taşımaktayız. Bizlere bu büyük gururu yaşatan başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan savunmasında hayatlarını kaybeden tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilik yıl dönümümüz kutlu olsun" denildi.