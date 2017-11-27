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Milletvekili Ve İl Başkanından Niğde Belediye Başkanı Özkan’a Ziyaret

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Milletvekili Ve İl Başkanından Niğde Belediye Başkanı Özkan’a Ziyaret
AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin Belediye Başkanı Rifat Özkan'ı ziyaret etti.

AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin Belediye Başkanı Rifat Özkan'ı ziyaret etti.

AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ile AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin Belediye Başkanı Rifat Özkan'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Karşılıklı fikir alışverişlerinin yapıldığı görüşmede Milletvekili Kavaklıoğlu ile İl Başkanı Mahmut Peşin yeni atanan belediye başkan yardımcıları Sebahattin Ecemiş, Hakan Elmas ve Ahmet Taciroğlu'nu da ziyaret etti.

AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Rifat Özkan ziyaretten duyduğu memnuniyeti de ifade etti.

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