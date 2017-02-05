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Milletvekili Yüksel, Şanlıurfalı İşadamlarına Cumhurbaşkanlığı Sistemini Anlattı

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Milletvekili Yüksel, Şanlıurfalı İşadamlarına Cumhurbaşkanlığı Sistemini Anlattı
AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel, Şanlıurfalı işadamlarına Cumhurbaşkanlığı sistemini anlattı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel, Şanlıurfalı işadamlarına Cumhurbaşkanlığı sistemini anlattı.

Şanlıurfalı bir işadamının verdiği yemeğe katılan AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel, yemeğe katılan işadamlarına Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili bilgi verdi. Yüksel referandumda neden evet denilmesi gerektiğini anlattı.

Geçmişteki koalisyon yönetimlerinin ülkeye verdiği zararların altını çizen Yüksel, Yönetimde kalıcı istikrarın sağlanması gerektiğini söyledi. Mevcut Cumhurbaşkanının yargılanmasının daha zor olduğunu belirten Yüksel, yeni sistemle cumhurbaşkanının hakkında soruşturmanın açılmasının daha kolay olacağını vurguladı.

"Gaziantep'te rekor kıracağız"

Referandumda rekor kıracaklarının altını çizen Yüksel, "Gaziantep Ensar şehridir. Türkiye'ye modeldir. Yönetim adına da Gaziantep üzerinden bütün Türkiye'ye bu Cumhurbaşkanlığı sistemini milletimizin oylarıyla getireceğiz. Allah'ın izniyle Gaziantep'te referandumda rekor kıracağız" dedi.

"Bu coğrafyada dimdik kalacaksak yönetimimiz güçlü olmalı"

Coğrafyada güçlü kalmanın yolunun güçlü bir yönetim olduğunun altını çizen Yüksel, "Yönetimde geçmişten bugüne yaşanan sıkıntılar var bunu idareciler iyi bilirler. Bu coğrafyada biz dimdik kalmak istiyorsak, yarınlarımızı garanti altına almak istiyorsak mutlaka yönetimimizi çok iyi hale getirmemiz gerekiyor. Bu güne kadar idarede yaşanan sıkıntıların hepsini bertaraf etmemiz lazım. Yeni dünyaya yeni Türkiye olarak mührümüzü vurmamız gerekiyor. Parlamenter sistem maalesef bu ülkeyi taşıyamıyor. Tek başlılık mutlak suretle gereklidir. Bizim yaptığımız sistemde başbakanlıkla cumhurbaşkanlığını tek elde topluyoruz. Yürütmeyi ayrı seçiyoruz cumhurbaşkanıyla beraber. Milletimiz sandıkta yürütme ve yasamayı ayrı seçiyor. Bu koalisyon dönemlerinin bitmesi anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

"Milleti rejim değişiyor diye kandırıyorlar"

CHP'nin rejim değişiyor yaklaşımının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Yüksel, "CHP sanki rejim değişiyormuş gibi bir algı oluşturuyor. Halbuki bu sisten asla bir rejim değişikliği değildir bir yönetim sistemi değişikliğidir. Kimsenin rejimle bir sorunu yok burada sadece daha iyi yönetilme istikrarı devam ettirme amacı var. Eskiden sorumsuz olan Cumhurbaşkanı, sadece vatana ihanetten yargılanan Cumhurbaşkanı, yeni dönemde olası bir suç oluştuğu zaman salt çoğunlukla hakkında soruşturma açılabilecek" diye konuştu.

Yüksel bu tür toplantıların devam edeceğini belirtti.

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