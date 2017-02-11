Milletvekilleri Boynukara Ve Fırat Muhtarlarla Bir Araya Geldi

AK Parti Milletvekilleri Adnan Boynukara ve Salih Fırat, muhtarlarla bir araya gelerek 16 Nisan'da yapılacak referandum ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

AK Parti Milletvekilleri Adnan Boynukara ve Salih Fırat, muhtarlarla bir araya gelerek 16 Nisan'da yapılacak referandum ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

AK Parti Milletvekilleri Adnan Boynukara ve Salih Fırat, Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Burada Dernek Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve diğer muhtarlar ile sohbet eden milletvekilleri, muhtarların önemine değindi.

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 16 Nisan'da yapılacak olan referandumda kendilerinin de taşın altına ellerini koyacaklarını vurguladı.

Milletvekili Adnan Boynukara ise konuşmasında, Türkiye'nin uzun yıllardır yaşadığı temel problemlerden birisinin yönetim sistemindeki tıkanıklık olduğunu vurgulayarak, "Bu tek başına iktidara gelen tüm partiler tarafından dile getirilen bir sorundur. Özal, Demirel, Erbakan, Türkeş dile getirdi. 15 Temmuz sonrasında bu anayasa değişikliği için bir zemin oluştu. 16 Nisan'da halkoyuna sunulacak. Türkiye dünya genelinde var olan kriz söz konusudur. Türkiye'nin bu krize yakalanmadan kendi iç problemlerini çözerek yarına hazır hale gelmesi açısından bu önemli bir değişikliktir. Kimilerin yaptığı gibi korku üreterek bir sorun söz konusu değil. Yönetim biçimi daha hızlı karar verebilecek. Daha hızlı düzenlemeler yapabilecek bir hale getirildi. Devletin başına halkın denetimini geçiren yasal değişiklik söz konusudur. Umarım 16 Nisan'da halk buna destek verir. En kısa sürede hayata geçirir. Dünyanın bir çok ülkesi krizle uğraşırken, Türkiye daha ileri ve sağlam pozisyonda durur" dedi.

Milletvekili Salih Fırat ise konuşmasında, "Muhtarlarımızdan mahalle ve köy sorunlarını dinledik. YSK referandum tarihi 16 Nisan tarihi olarak belirledi. Türkiye'de 65. Hükümet var. 94 yıllık Cumhuriyet döneminde 65 tane hükümet kurulmuş. Bir buçuk yıla bir hükümet düşmüş. Hizmetler hükümet yönetim sisteminden dolayı hep aksamış. Eskiden beri hükümet sistemin değiştirilmesi gerektiği hep dile getirilmiş. Bundan sonra hangi Cumhurbaşkanı kazanırsa 5 yıl boyunca seçim olmayacak. Türkiye enerjisini seçime harcamayacak. Beş yılda bir hem milletvekili, hem de Cumhurbaşkanı seçimi olacak. Bu yeni sistem Türkiye'yi bir üst lige çıkartacak" diye konuştu.