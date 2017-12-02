  • BIST 103.559
  • Altın 161,126
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 20 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 18 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 18 °C
  • Trabzon 13 °C

Milletvekilleri Muhtarlar Ve Tütün Üreticileriyle Bir Araya Geldi

» »
Milletvekilleri Muhtarlar Ve Tütün Üreticileriyle Bir Araya Geldi
Geçtiğimiz günlerde Adıyaman'da yaşanan tütün eyleminde çıkan olayların ardından milletvekilleri muhtarlar ve tütün üreticileriyle bir araya geldi.

Geçtiğimiz günlerde Adıyaman'da yaşanan tütün eyleminde çıkan olayların ardından milletvekilleri muhtarlar ve tütün üreticileriyle bir araya geldi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan, Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Akar, Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Şevket Alagöz, muhtarlar ve tütün üreticileri bir araya geldi.

Partinin toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen tütün eyleminde yaşanan olaylar ele alındı.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Torba Yasa ile birlikte tütün ekiminin ve satışının yasal zemine oturtulduğunu belirterek, kooperatifler aracılığıyla tütün satışının yapılabileceğini vurguladı.

Tütüne getirilen yasağın AK Parti iktidarı döneminde getirilmediğine dikkat çeken Ahmet Aydın, AK Parti ile birlikte 50 kilograma kadar taşımanın kendi iktidarları tarafından serbest edildiğini söyledi.

Aydın ayrıca, "Tütün eylemlerinde gerçek tütün üreticileri bu provakasyona gelmedi. Ben gerçek tütün üreticilerimize teşekkür ediyorum. Bizler süreci yakından takip ediyoruz ve üreticimizin lehine olacak ne varsa bunun için gayret göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Şevket Alagöz, tütün eylemlerine muhtarların ve bazı tütün üreticilerinin destek vermediğini, bu eylemi düzenleyenlerin kim olduğunun belli olmadığını dile getirdi.

Daha sonra milletvekilleri AK Parti Merkez İlçe Başkanlığına seçilen Mustafa Alkayış ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Milletvekilleri yönetim kurulu üyelerine ülkemiz ve dünyada yaşanan olaylarla ilgili bilgi vererek, daha çok çalışılması gerektiğini işaret etti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milletvekilleri Muhtarlar Ve Tütün Üreticileriyle Bir Araya Geldi02 Aralık 2017 Cumartesi 17:43
  • Akhisar Ak Parti’de Yeni Başkanı İbrahim Sayın Oldu02 Aralık 2017 Cumartesi 17:33
  • Trump: "Rusya İle Kesinlikle Anlaşma Yapılmadı"02 Aralık 2017 Cumartesi 17:28
  • Chp Battalgazi İlçe Başkanlığına Öner Seçildi02 Aralık 2017 Cumartesi 17:13
  • Ak Parti İlçe Kadın Kolları Başkanlığı Kongreleri Aslanapa’dan Başladı02 Aralık 2017 Cumartesi 17:13
  • Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: “Bir Değişim Ve Yenilenme İhtiyacımız, Apaçık Ortadadır”02 Aralık 2017 Cumartesi 17:13
  • ’Doğumunun 100. Yıl Dönümünde Lider Türkiye İçin Alparslan Türkeş Vizyonu’ Paneli02 Aralık 2017 Cumartesi 17:08
  • Kefek Başkan Ve Üyeleri Kadın Girişimcilerle Bir Araya Geldi02 Aralık 2017 Cumartesi 16:48
  • Orhaneli Ak Parti İlçe Başkanı Aykurt Güven Tazeledi02 Aralık 2017 Cumartesi 16:38
  • Ak Parti Hisarcık İlçe Kadın Kolları Başkanı Havva Özaydın Güven Tazeledi02 Aralık 2017 Cumartesi 16:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti