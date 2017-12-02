Geçtiğimiz günlerde Adıyaman'da yaşanan tütün eyleminde çıkan olayların ardından milletvekilleri muhtarlar ve tütün üreticileriyle bir araya geldi.

Geçtiğimiz günlerde Adıyaman'da yaşanan tütün eyleminde çıkan olayların ardından milletvekilleri muhtarlar ve tütün üreticileriyle bir araya geldi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan, Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Akar, Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Şevket Alagöz, muhtarlar ve tütün üreticileri bir araya geldi.

Partinin toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen tütün eyleminde yaşanan olaylar ele alındı.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Torba Yasa ile birlikte tütün ekiminin ve satışının yasal zemine oturtulduğunu belirterek, kooperatifler aracılığıyla tütün satışının yapılabileceğini vurguladı.

Tütüne getirilen yasağın AK Parti iktidarı döneminde getirilmediğine dikkat çeken Ahmet Aydın, AK Parti ile birlikte 50 kilograma kadar taşımanın kendi iktidarları tarafından serbest edildiğini söyledi.

Aydın ayrıca, "Tütün eylemlerinde gerçek tütün üreticileri bu provakasyona gelmedi. Ben gerçek tütün üreticilerimize teşekkür ediyorum. Bizler süreci yakından takip ediyoruz ve üreticimizin lehine olacak ne varsa bunun için gayret göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Şevket Alagöz, tütün eylemlerine muhtarların ve bazı tütün üreticilerinin destek vermediğini, bu eylemi düzenleyenlerin kim olduğunun belli olmadığını dile getirdi.

Daha sonra milletvekilleri AK Parti Merkez İlçe Başkanlığına seçilen Mustafa Alkayış ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Milletvekilleri yönetim kurulu üyelerine ülkemiz ve dünyada yaşanan olaylarla ilgili bilgi vererek, daha çok çalışılması gerektiğini işaret etti.