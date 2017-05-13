Milletvekillerinin Gözünden Soma

Soma maden kazasının 3. yıl dönümü için ilçede düzenlenen anma programına katılan AK Parti Manisa Milletvekilleri Selçuk Özdağ, Uğur Aydemir ile CHP...

Soma maden kazasının 3. yıl dönümü için ilçede düzenlenen anma programına katılan AK Parti Manisa Milletvekilleri Selçuk Özdağ, Uğur Aydemir ile CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel açıklamalarda bulundu.

Soma maden kazasının 3. yıl dönümü için düzenlenen programa katılan AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, "3 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en trajik iş kazasını yaşadık. Olay olur olmaz arkadaşlarımızla olay mahalline gelmiştik. Derhal zararları en aza indirme noktasında çalışmalar yaptık. O günden bugüne yaraları en aza indirme noktasında çalışmalar yaptık. O günden bugüne kadar TBMM, hükümet ve tüm siyasi parti yetkilileri olarak bu acıları azaltmak için kanunlar çıkardık. İş kazalarını azaltmak aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliğini mükemmel hale getirmek için bugün dünyadaki en mükemmel kanunların daha da üstünde kanunlar çıkartarak örnek bir ülke haline getirmek istedik. Bir daha bu acıları yaşamak istemiyoruz. Türkiye'nin her yerinde iş kazaları en aza insin hatta hiç olmasın istiyoruz. Amerika, Japonya'da Hiroşima ve Nagazaki'yi bombaladığı zaman her yıl Japonlar o olayı gelecek nesillere aktarabilmek için anma programları düzenlediler. Bizde 3 yıldır burada bütün Soma, Manisa ve Türkiye olarak birlikte geliyoruz, 301 maden şehidimizi kabirlerinin başında fatihalar okuyarak anarak farkındalık oluşturuyoruz" dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ise "3 sene önce Soma'ya ateş düştü, aslında ülkeye ateş düştü. Vicdanlarımız kanadı, hala da bu acıyla yaşıyoruz. Bunu unutmayacağız. Alın teriyle yerin metrelerce altında helalinden para kazanmak için çalışan madenci kardeşlerimizi bütün millet olarak bir kez daha yad ediyoruz. Bizler biliyoruz ki acılar paylaştıkça azalır" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise şunları söyledi:

"Soma'nın ve Manisa'nın tarihinde yaşadığı en acı günün 3. yılındayız. Bugün burada hem 301 maden şehidini anıyoruz, hem de bugün burada mevcut madenciler ve aileleri için Türkiye'deki bütün emekçiler için 3 yılda ne yapıldı, verilen sözler tutuldu mu onun takipçisi olmak durumundayız. Bugün şunu açıklıkla söyleyebiliriz ki maden şehitlerinin ailelerine verilen sözlerin bir kısmı tutuldu, mevcut madencilere verilen sözlerin hemen hemen çok azı tutuldu hatta hiçbiri tutulmadı. Ama işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda bir arpa boyu yol alınmadığını söylemek lazım. Bugün Türkiye'de madenciler, Soma'da olsun, Zonguldak'ta olsun, Türkiye'nin dört bir yanında olsun; o gün 301 madencimiz madene inerken ne kadar güvendeyse bugün de o kadar güvendeler."