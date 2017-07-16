Milli Birlik Ve Kardeşliğe Çağrı Konfederasyonundan Bin Kişilik Yemek

Milli Birlik Ve Kardeşliğe Çağrı Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle vatandaşlara...

Milli Birlik Ve Kardeşliğe Çağrı Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle vatandaşlara bin kişilik yemek ikramı yapıldı.

Milli Birlik Ve Kardeşliğe Çağrı Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanlığınca, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla merkez Sur ilçesi Melikahmet Caddesi üzerinde bulunan Ragıbiye Camisi'nde bin kişilik nohutlu pirinç ikramı yapıldı. Milli Birlik Ve Kardeşliğe Çağrı Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı Fatma Coşar, 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde yaşananların sadece Türkiye Cumhuriyeti tarihinde değil, Türk tarihinde de benzeri olmayan kara bir leke olduğunu belirterek, "Türk milleti içerisine sızmış asker kılıklı insanlar, kendi insanına, kendi silah arkadaşına, kendi polisine silah çekerek, Meclisimizi bombalayarak büyük bir alçaklık göstermiştir. 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimi, Cumhurbaşkanımızın kararlı tavrı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin ortak duruşu ve milletimiz bu hain darbe girişimi karşısında dik duruşu ile hezimete uğratılmıştır. Milli Birlik ve Kardeşliğe Çağrı Konfederasyonu Diyarbakır il ve ilçe yönetimi olarak, her zaman devletimizden ve milletimizden yana taraf olduğumuzu, demokrasiye bağlı kalarak daha aydınlık bir geleceğe yürüyeceğimizi paylaşmak istiyoruz" dedi.