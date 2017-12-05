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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: "Sarraf’ın Her Söylediğine Muteber İşadamı Gibi İtibar Etmeyin"

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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: "Sarraf’ın Her Söylediğine Muteber İşadamı Gibi İtibar Etmeyin"
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Sarraf'ın her söylediğine muteber işadamı gibi itibar etmeyin" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Sarraf'ın her söylediğine muteber işadamı gibi itibar etmeyin" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı. Yılmaz, milletvekillerinden Sarraf'ın her dediğine inanmamalarını isteyerek, "Sarraf şunu söylüyor. Diyor ki; "Buradan kurtulmak için her türlü yalanı söyleyebilirim" diyor. Dolayısıyla Sarraf'ın her söylediğine muteber işadamı gibi itibar etmeyin. Dün avukatlar bu sözleri dilekçe ile verdikten sonra yine Amerikan mahkemesi cezaevindeki olan kayıtları kaldırdılar, kayıtları sildiler. Sarraf'ın söyledikleri AK Parti aleyhine, siyasetçilerimiz aleyhine değil, Türkiye aleyhine kullanılıyor. Burada milli bir duruş gerekli" ifadesini kullandı.

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