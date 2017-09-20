Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Üniversite Sınavlarının Kaldırılması İle İlgili Olarak, "Çalışılıyor. Bir Netice Alındığında Kamuoyunun Bilgisine Sunulacaktır" Dedi.

IHAAW155011-GEN/20-09-2017 - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, üniversite sınavlarının kaldırılması ile ilgili olarak, "Çalışılıyor. Bir netice...

IHAAW155011-GEN/20-09-2017 - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, üniversite sınavlarının kaldırılması ile ilgili olarak, "Çalışılıyor. Bir netice alındığında kamuoyunun bilgisine sunulacaktır" dedi. 20.09.2017 15:50:11 TSI NNNN