Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "Chp Millete Benzeyecek"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 16 Nisan halk oylamasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) millete benzeyeceğini belirterek, "CHP bizim değerlerimizi...

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 16 Nisan halk oylamasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) millete benzeyeceğini belirterek, "CHP bizim değerlerimizi kendi değerleri gibi kabul edecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz 16 Nisan halk oylaması sonrası teşekkür ziyaretleri kapsamında Ankara'dan memleketi Sivas'a geldi. Bakan Yılmaz, ilk olarak Koyulhisar ilçesine bağlı Aydınlar köyünde AK Parti İstanbul Milletvekili Erdem'in 90 yaşındaki amcası Hüseyin Zikri Erdem'in cenaze törenine katıldı. Yılmaz, cenaze töreninin ardından Koyulhisar ilçe merkezine geçerek vatandaşlar ile buluştu. Burada konuşan Yılmaz, 16 Nisan'da yapılan referandum sonrasında Türkiye'nin istikrarlı hükümetler dönemine geçeceğini söylediklerini, bu konuda herkesin mutabık olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'ye uzlaşma getireceğini dile getiren Yılmaz, bu değişikliğin bir tek partinin projesi olmadığına işaret etti. Milletin ortak talebi olarak karar verildiğini anımsatan Yılmaz, referanduma katılan vatandaşlara teşekkür etti.

"Sistem CHP ve Saadet Partisi'ni bir araya getirdi"

Bu sistemin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu referandum sonrasında bir araya getirdiğini dile getiren Yılmaz, "Hiç düşünür müydünüz Temel Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun bir araya geleceğini. Eğer Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu bir araya geldiyse, bilin ki bu sistemin başarısından, gereğinden dolayıdır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemin Türkiye'ye faydası olduğuna vurgu yapan Yılmaz, "Artık kavgalar azalacak, sert dille konuşmalar azalacak. Türkiye'nin dört bir tarafından her bölgesinden oy almak lazım ki hükümete gelebilesin. Bunun için de 80 milyonu kucaklamak gerekiyor. Bu neyi gerektiriyor 80 milyona ayrım yapmaksızın hizmet götürmek gerekiyor. Bu bakımdan vermiş olduğunuz destek için sonsuz teşekkür ediyorum. Türkiye düne nazaran daha güçlenmiştir, düne nazaran yarına daha umutla bakıyordur. Bu başarının gerçek sahibi de bu aziz millettir. İnşallah yarınımız bugünden çok daha iyi olacaktır" dedi.

Koyulhisar'ın ardından Suşehri'ne geçen Yılmaz Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda vatandaşlar ile bir araya geldi. Türkiye'nin artık istikrarlı hükümetlerle yönetileceğini söyleyen Yılmaz, bundan sonra herkesin konuşmasına dikkat edeceğine vurgu yaparak, "CHP'de millete benzeyecek. Şu anda CHP'nin hafif biraz rahatsızlığı varsa, "ben kendi halimden memnundum, değişmek istemiyorum, bundan sonra değişmek zorunda kalacağım" diyecek. Ne değişecek, millete benzeyecek. Bizim değerlerimizi kendi değerleri gibi kabul edecek, bunun zararı var mı, yok. Dolayısıyla yarın bakılacak kim millete daha çok benzerse, kim milletin içinden çıkmışsa, kim millete daha çok güven verirse bugün AK Parti, yarın MHP, diğer gün CHP, ama buna millet karar verecek ve o da yönetecek" şeklinde konuştu.

Bakan Yılmaz'a ziyaretlerinde Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas milletvekilleri Hilmi Bilgin, Selim Dursun ve Mehmet Habip Soluk da eşlik etti. Yılmaz ve beraberindekiler programın ardından Akıncılar ilçesine geçerek vatandaşlar ile buluştu.