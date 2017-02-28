Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Sivas’ta Cenazeye Katıldı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, hayatını kaybeden AK Parti Sivas İl Başkan Yardımcısı Hasan Köse'nin babasının cenaze törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, hayatını kaybeden AK Parti Sivas İl Başkan Yardımcısı Hasan Köse'nin babasının cenaze törenine katıldı.

Bakan Yılmaz Ankara'dan vefat eden AK Parti Sivas İl Başkan Yardımcısı Hasan Köse'nin babası Mustafa Köse'nin cenaze törenine katılmak üzere özel uçakla Sivas'a geldi. Nuri Demirağ Havaalanında il protokolü tarafından karşılanan Yılmaz, daha sonra Ulu Cami'ye geldi. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Köse'nin cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığına toprağa verildi. Bakan Yılmaz, cenaze namazının ardından özel uçakla kentten ayrılarak Ankara'ya gitti.

Cenaze törenine Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hilmi Bilgin, Selim Dursun, Mehmet Habip Soluk, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, partililer ve vatandaşlar katıldı.