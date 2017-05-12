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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz’dan Gökçeada’da Rum İlkokuluna Ziyaret

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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz’dan Gökçeada’da Rum İlkokuluna Ziyaret
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Özel Gökçeada Rum İlkokulunu ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Özel Gökçeada Rum İlkokulunu ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gökçeada'da hayırsever iş adamları Zafer Karadeniz ve İskender Karadeniz'in anneleri Asiye Karadeniz adına yaptırdıkları Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Asiye Karadeniz Binası'nın açılışının ardından kaymakamlık binasında brifing aldı. Daha sonra Özel Gökçeada Rum İlkokulunu ziyaret eden Bakan Yılmaz, anı defterini imzaladı. Yılmaz, anı defterine şunları yazdı:

"Gördüğüm heyecan, gayret ve samimiyet için okulumuzun yöneticilerine teşekkür ediyorum. Başarılarının artarak devamını diliyorum. Her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini de isterim."

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz’dan Gökçeada’da Rum İlkokuluna Ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz’dan Gökçeada’da Rum İlkokuluna Ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz’dan Gökçeada’da Rum İlkokuluna Ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz’dan Gökçeada’da Rum İlkokuluna Ziyaret

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