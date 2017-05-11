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Milli Eğitim Müdürlüğü Ve Belediye Tarihi Gezdirerek Yerinde Anlattırıyor

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Milli Eğitim Müdürlüğü Ve Belediye Tarihi Gezdirerek Yerinde Anlattırıyor
Belediye ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Tarihe Yolculuk" projesi kapsamında ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerine tarihi yerlerin...

Belediye ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Tarihe Yolculuk" projesi kapsamında ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerine tarihi yerlerin gezdirilmesi ve tarih bilincinin yerleştirilmesi amacıyla geziler düzenleniyor.

Proje kapsamında İlköğretim, lise ve üniversite grubu olmak üzere öğrenciler Kırşehir'in tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı buluyor.

Öğrencilere; halk arasında Cıncıklı Camii veya Gökbilimleri Medresesi diye bilinen Cacabey Camiisi, Ahi Evran Camii, Aşıkpaşa Türbesi, Ağalar Konağı, Ahmed-i Gülşehri Türbesi, Hirfanlı Barajı, Kaman Arkeoloji Müzesi olmak üzere önemli tarihi yerler gezdiriliyor.

Ortaklaşa yapılan proje hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, öğrencilerin gezilerinde kültürel ve tarihi alanların gezilmesinin esas hedef olduğunu belirtti.

Yaptığı açıklamada Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, şunları kaydetti:

"İlköğretim Okulları'ndan öğrencilere, Cacabey Camiisi, Ahi Evran Camii, Aşıkpaşa Türbesi, Ağalar Konağı, Ahmed-i Gülşehri Türbesi, Hirfanlı Barajı, Kaman Arkeoloji Müzesi ve Japon Bahçesi gibi tarihi yerlerimizin tanıtılarak şehrimizin, kültürel değer ve varlıklarının farkına varılması hedeflendi.

Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz bu projemizle birçok okula şehrimizin tarihi ve kültürel dokusu hakkında bilgiler veriyoruz.

Öğrencilerimizin çok sık gördükleri yerlerin önemini ve değerinin farkına varmaları ve yoğun eğitim dönemi sonunda rahatlama ortamı bulmaları için düzenlediğimiz projemizi her yıl tekrarlamayı hedefliyoruz. "

Milli Eğitim Müdürlüğü Ve Belediye Tarihi Gezdirerek Yerinde Anlattırıyor

Milli Eğitim Müdürlüğü Ve Belediye Tarihi Gezdirerek Yerinde Anlattırıyor

Milli Eğitim Müdürlüğü Ve Belediye Tarihi Gezdirerek Yerinde Anlattırıyor

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