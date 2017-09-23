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Milli Eğitim Müdürü Can, Köy Okullarında İncelemeler De Bulundu

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Milli Eğitim Müdürü Can, Köy Okullarında İncelemeler De Bulundu
Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can, Taht İmam Hatip Ortaokulu, Alapelit, Aşağı Kırzı, Aydıntepe Şehit Oktay Altuntaş, Çatıksu ve Yoncalı İlkokullarında...

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can, Taht İmam Hatip Ortaokulu, Alapelit, Aşağı Kırzı, Aydıntepe Şehit Oktay Altuntaş, Çatıksu ve Yoncalı İlkokullarında öğrenci, öğretmen ve okul yöneticileriyle bir araya gelerek incelemelerde bulundu.

Eğitimle ilgili sorunları yerinde görmek, öğretmen ve öğrencilerle sıcak temas içerisinde olmak, yaşanılan sorunlara pratik çözümler bulabilmek amacı ile okul ziyaretlerine devam eden Milli Eğitim Müdürü Soner Can, yaptığı ziyaretler de sınıfları tek tek dolaşarak, derslere iştirak edip öğrencilerle sohbet etti.

Ardından yönetici ve öğretmenlerle toplantı yapan Can, karşılaşılan aksaklıklar ve uygulamalarla ilgili istişarelerde bulunarak ihtiyaçları, istekleri, talep ve önerileri büyük bir dikkatle dinledikten sonra okulların tüm birimlerini gezip incelemelerde bulundu.

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