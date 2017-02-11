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Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu, Göreve Başladı

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Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu, Göreve Başladı
Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Bilal Yılmaz Çandıroğlu göreve başladı.

Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Bilal Yılmaz Çandıroğlu göreve başladı. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Pervin Töre, görevini Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Bilal Yılmaz Çandıroğlu'na, müdürlük makamında yapılan devir teslim töreni ile devretti.

Devir töreninden sonra göreve başlayan Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Milli Eğitim camiası olarak birinci düsturlarının vatanına, milletine ve devletine sahip çıkan çocuklar yetiştirmek olacağını ve akademik başarının yanı sıra manevi değerleriyle donatılmış genç bir nesil için var gücüyle çalışacağını belirtti.

Çandıroğlu; "Türkiye genelinde adından söz ettiren bir ilde; idarecileri, öğretmenleri ve tüm çalışanlarından oluşan çalışkan ve azimli bir eğitimci ordusu ile birlikte çalışacak olmanın heyecanı, onuru ve mutluluğu içerisindeyim. Evlatlarımızı yarınlara hazırlarken, eğitim ordusunun neferleri olarak her kademedeki yöneticimizden sahada çalışan idareci, öğretmen ve çalışanlarımıza kadar hepimizin iyi bir takım çalışması ile ilimizde eğitim öğretim seviyesini çok daha ileriye taşıyacağımız inancındayım. Eğitim süreçlerinde özellikle akademik, sosyal ve manevi gelişim alanlarında yeni projelere imza atarken, bütüncül bir bakış açısı ile Bakanlığımızın eğitim politikaları doğrultusundaki yönetim stratejisini izleyeceğiz. Bakanlığımızın 2015-2019 Stratejik Planı kapsamında yapacağımız çalışmalarda velilerimizin, akademik ve bilimsel camianın, sivil toplum kuruluşlarının ve eğitimin tüm paydaşlarının desteğinin bizlerle birlikte olacağına yürekten inanıyorum. Bana verilen bu önemli görevi, üstün vazife şuuru ve anlayışı içerisinde tüm yönetici arkadaşlarım, öğretmenlerim ve personelimiz ile birlikte en iyi şekilde yürüteceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Aydınlı hemşerilerime ve eğitim camiasına yeni kanaat döneminde sağlık, huzur ve başarılar diliyorum" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu, Göreve Başladı

Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu, Göreve Başladı

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