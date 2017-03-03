Milli Eğitim Müdürü Cırıt, Tuzluca’da Okulları Denetledi

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Tuzluca ilçesinde okulları ziyaret edip denetimde bulundu.

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Tuzluca ilçesinde okulları ziyaret edip denetimde bulundu.

Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, okul ziyaretleri kapsamında Tuzluca ilçesinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu ve Tuzluca İlkokulunu ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Cırıt, eğitimle ilgili sorunları yerinde görmek, öğretmen ve öğrenciler ile sıcak temas içerisinde olmak için ilçelerde bulunan okullara ziyarette bulunduğunu ifade ederek, "İdareci ve öğretmenlere yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederim" dedi.