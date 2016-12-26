Milli Eğitim Müdürü Demir Okul Ziyaretlerine Devam Ediyor

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir okul ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir okul ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.

Milli Eğitim Müdürü Murat Demir okul ziyaretleri kapsamında Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu, 30 Ağustos İlkokulu ve Yeniçeşme İlkokulunu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenler ile sohbet etti. Öğrenciler ile yakından ilgilenen Demir burada öğrencilerin sıkıntıları olup olmadığını sorarken, dersleri hakkında da öğrencilerden bilgiler aldı. Öğretmenler ile de istişare toplantısı yapan Demir yaptığı açıklamada, "Zor ve şerefli bir göreviniz var. Sevilerek yapılan her iş başarı, başarı da beraberinde mutluluk getirir. Önemli olan faydalı olmak ve insanımıza ve devletimize hizmet ederek milli ve manevi değerleri önemseyen mutlu bireyler yetiştirmek. Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü olarak imkanlarımız ölçüsünde okullarımızı iyileştirmek için çalışıyoruz. Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün kapıları sizlere her zaman açık" diye konuştu.