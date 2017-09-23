Milli Eğitim Müdürü, Hafta Boyunca Öğrencileri Yalnız Bırakmadı

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım yeni ders yılı nedeniyle hafta boyunca okulları gezdi.

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım yeni ders yılı nedeniyle hafta boyunca okulları gezdi.

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Aşım, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte Kırklareli merkez ve ilçelerinde bulunan okulları gezdi. Aşım, okul gezilerinde öğretmenlerle çeşitli toplantılar yaparak, sınıflarda bulunan öğrencilerle birebir ilgilendi. Öğretmenler ve öğrencilerden eğitim faaliyetleri ile istek ve ihtiyaçlarını dinleyen Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Aşım, öğrencilerin başarılarının artması amacıyla ekip çalışmasının önemine değindi. Aşım, "Gelişmiş ülkelerde insanların kitap okuma oranı çok yüksek, bu nedenle siz de bol bol kitap okuyun, derslerinize çok çalışarak hedefinize ulaşabilirsiniz. Geleceğimize yön verecek çocuklarımızın; bilgili, saygılı, kültürlü, vatanını ve milletini seven bireyler olarak yetiştirilmelerine önem veriyoruz, çocuklarımızın her alanda gelişmesi ve donanımlı bir hale gelmesi bizim için çok önemlidir" dedi.