Milli Eğitim Müdüründen Sürpriz Ziyaret

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit akşam saatlerinde ilçede bulunan 5 farklı pansiyonda kalan toplam 341 öğrenciyi ziyaret ederek öğrencilerle...

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit akşam saatlerinde ilçede bulunan 5 farklı pansiyonda kalan toplam 341 öğrenciyi ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Pansiyonların bütün bölümleri gezilerek öğrencilerin daha iyi hizmet alması için yapılması gerekenler Okul yöneticilerine aktarıldı.

Eryiğit, öğrencilerin aileleri tarafından kendilerine emanet edildiğini, onların rahat ve huzurunu sağlamak için bütün imkanları kullanacakları ifade etti.

Ailelerin içlerinin rahat olması, evlatlarının huzur içinde pansiyonlarımızda kalmaları ve okullarımızda en iyi eğitimi almaları için gerekli çalışmaların yürütüldüğü söyleyen Eryiğit, "İlçedeki Pansiyonlarda hizmet kalitesini yüksek tutarak evlatlarımızın iyi bir eğitim almalarını ve iyi bir geleceğe hazırlanmalarını hedefliyoruz. Öğrencilerimizden beklentimiz; millî ve manevi değerlerine bağlı, ailelerine, vatanına, milletine faydalı birer birey olarak en iyi üniversitelerde öğrenimlerine devam etmeleridir" dedi.

Eryiğit pansiyonlarda fedakarca görev yapan yöneticilere, belletici öğretmenlere ve görevli personellere teşekkür etti.