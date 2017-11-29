TBMM Genel Kurulu'nda Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Milli Savunma Komisyonu Başkanları, Başkanvekilleri, Sözcüleri ve Katip üyeleri...

Milli Eğitim ve Milli Savunma Komisyonları yönetimleri belli oldu. TBMM Genel Kurulu'nda Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Milli Savunma Komisyonu Başkanları, Başkanvekilleri, Sözcüleri ve Katip üyeleri okundu. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Başkanvekilliğine AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Sözcü AK Parti İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge, Katip AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz; Milli Savunma Komisyonu Başkanlığına AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Başkanvekilliği Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Sözcü AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Katip AK Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün oldu.