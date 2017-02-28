Milli Eğitim’den İki Proje Bir Arada

Balıkesir'in Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okullarda hayata geçirdiği projelere yenileri eklenmeye devam ediyor.

Balıkesir'in Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okullarda hayata geçirdiği projelere yenileri eklenmeye devam ediyor.

Şehit Süleyman Bey İlkokulunda açılan masal şelalesi ve kitap kumbarası projeleriyle öğrencilere yönelik çalışmalara hız verilmiş oldu. Ana sınıflarına yönelik masal şelalesi ve kitap kumbarası projelerinin açılışını Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan ve Şehit Süleyman Bey İlkokulu Müdürü Hasan Şahin yaptılar. Açılışta kısa bir konuşa yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan " Masallar çocukların hayatında çok önemli yer tutar. Burada serbest etkinlikler için kullanacağımız ve çocuklarımızın enerjileri atabileceği oyun alanı oluştururken, hayallerinin de gelişmesine yardımcı olacağız. Onlara yeni hayallerle yeni ufuklar açmayı hedefliyoruz. Bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Masal Şelalesi projesinde ana sınıfının duvarları orman resimleriyle, camlar ise masal kahramanlarının resimleriyle süslendi. Çocuklara profesyonel oyuncular ile masallar anlatılacak. Açılışta Ufuk Nergiz anlattığı masallarla çocuklara hoş vakit geçirtti.

Yine Şehit Süleyman Bey İlkokulunda Bengi Projesi kapsamında hazırlanan kitap kumbarası etkinliği ile çocuklara kitap okuma sevgisini ve okuduğu kitapları diğer arkadaşlarıyla paylaşma alışkanlığı edinilmesi amaçlandı. Çocuklar okudukları kitapları kitap kumbarasına atarak diğer çocuklarında bu kitaplardan faydalanmasını sağladılar.