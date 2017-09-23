Milli Görüş Davası Köln’de Başladı

Almanya'nın Köln kentinde Köln Eyalet Mahkemesi'nde, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı'nın topladığı bağışlarda yolsuzluk iddiasıyla açılan...

Almanya'nın Köln kentinde Köln Eyalet Mahkemesi'nde, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı'nın topladığı bağışlarda yolsuzluk iddiasıyla açılan dava başladı.

2004-2009 yıllarını kapsayan davada, teşkilatın 11 milyon Euro tutarında yolsuzluk yaptığı suçlaması ele alınıyor. Milli Görüş'ün o dönemdeki yönetici kadrosundan Oğuz Üçüncü,Yavuz Karahan ve Ali Bozkurt sanık olarak yargılanıyor.

Sanık avukatlarından Mustafa Kaplan dava sırasında iddianamenin Türkçe ve Almancası arasında çeviri hataları olduğunu ifade etti. Kaplan, yaptığı açıklamada, müvekilllerinin suçsuz olduğunu ve beraatini talep etti. Kaplan, bu davanın siyasi sürece dayanan bir dava olduğunu belirtti. Almanya İslam Toplumu Millî Görüş Genel Sekreteri Bekir Altaş ise devam eden bir dava ile ilgili yorum yapmak istemediğini, ancak "suçlamalara katılmanın mümkün olmadığını" söyledi.

Öte yandan, Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere 2016 yılı raporuyla ilgili değerlendirmesinde, "Milli Görüş hareketi gibi şiddete başvurmayan İslamcı gruplarda radikal eğilimlerin ve destek verenlerin sayısının zayıfladığını" belirtmişti. Örgüt "anayasal düzene aykırı olduğu" gerekçesiyle 2000'li yılların başından bu yana Alman iç istihbarat teşkilatı Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izleniyor ve düzenli olarak yıllık istihbarat raporlarında yer alıyor. Mahkeme tarafından 37 duruşma tarihi belirlenen davanın 8 Mart 2018 tarihine kadar sürmesi öngörülüyor. Almanya'daki ceza yasasına göre, dolandırıcılığın cezası 5 yıla kadar hapis, 1 milyon euro'nun üzerindeki vergi kaçakçılığı konusunda ise en az 2 yıl hapis uygulanıyor.