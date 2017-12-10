Milli Güreşçi Taha Akgül’e Büyük Onur

Sivas'ta toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yapılan kapılı spor salonuna Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu milli güreşçi...

Sivas'ta toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yapılan kapılı spor salonuna Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül'ün adının verildiğini açıkladı.

AK Parti Sivas İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğah daha sonra toplu açılış törenine katıldı. Sivas'ta 4 Eylül Stadı'nın yanında yeni yapılan spor salonuna milli güreşçi Taha Akgül'ün adının verildiğini meydandan açıklayan Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

"Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi bir kez daha rahmetle anıyorum. Tüm Sivaslı yiğitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bizim Sivas'ta muhabbetimiz bambaşkadır. Sivas, 16 Nisan halk oylamasında yüzde 71'in üzerindeki "Evet" oyu ile bize olan güvenini dünya alem herkese ilan etti. Bu desteğiniz için de her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Biz Sivas'ta birbirimizi öyle sevdik ki aramıza kimseyi sokmayız. Yatırım bedeli 821 milyon lira olan 53 eserin açılışını yapıyoruz. Bizler sporcuların kıymetini yaşarken biliyoruz. Bu spor salonunun ismi Olimpiyat Şampiyonumuz Taha Akgül'e çok yakıştı."