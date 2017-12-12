Milli Güreşçiye Altın Ödülü

Oltulu Milli güreşçi Kenan Gör'ü bürosunda ağırlayan İş adamı Fuat Demir, milli güreşçiyi altın ile ödüllendirdi.

Oltulu Milli güreşçi Kenan Gör'ü bürosunda ağırlayan İş adamı Fuat Demir, milli güreşçiyi altın ile ödüllendirdi.

Başarılarından dolayı milli güreşçiyi kutlayan Demir, "Milli Güreşçimizle ne kadar gurur duysak azdır. İlçemizi en güzel şekliyle tanıtan Kenan kardeşimiz her türlü övgüyü hak ettiğini düşünüyorum" dedi.

Oltu ilçesinin yetiştirdiği iki kardeş Milli Güreşçiler Kenan ve Yakup gör kardeşlerin Oltu'nun tanıtımında çok önemli bir rol oynadıklarına vurgu yapan İşadamı Fuat Demir, milli güreşçilerimizin maddi ve manevi olarak her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

İşadamı Demir milli güreşçi Kenan Gör'e altın ödülü takdim etti.