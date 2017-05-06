  • BIST 93.928
  • Altın 140,116
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 23 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 13 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 14 °C

Milli Karatecilerden 12 Avrupa Derecesi

» »
Milli Karatecilerden 12 Avrupa Derecesi
Kocaeli'de düzenlenen 52. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nın üçüncü gününde Karate Milli Takımı, 3 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak...

Kocaeli'de düzenlenen 52. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nın üçüncü gününde Karate Milli Takımı, 3 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak adeta kürsüye abone oldu.

Kocaeli'de Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapılan Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda Türk karatecilerin tarihi başarısı sürüyor. Şampiyonanın ilk iki gününde 16 kategorinin 15'inde madalya maçı yapmaya hak kazanarak bir ilki gerçekleştiren Milli Takım, müsabakalar sonucunda elde edilen 12 Avrupa derecesiyle adeta kürsüye abone oldu. Şampiyona'nın üçüncü gününde rakiplerini tek tek yenerek finale yükselen 67 kiloda Burak Uygur, 84 kiloda Uğur Aktaş ve 55 kiloda Tuba Yakan altın madalya kazandı. Final müsabakalarında rakiplerine mağlup olan katada Ali Sofuoğlu, +84 kiloda Enes Erkan, +68 kiloda Meltem Hocaoğlu ve Bayanlar Kata takımı ise gümüş madalyanın sahibi oldular. Bronz madalya müsabakalarında ise katada Dilara Bozan, 75 kiloda Erman Eltemur, 50 kiloda Serap Özçelik, 61 kiloda Merve Çoban ve 68 kiloda Şeyda Burucu rakiplerini yenerek

bronz madalyanın sahibi oldu.

"Sportif olarak onlardan daha üstün olduğumuzu ortaya koymaya çalışıyoruz"

52. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nı değerlendiren Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, "Bu şampiyonada misafirlerimize Türkiye'nin misafirperverliğini, huzur ortamını göstermeye çalışıyoruz. Sportif olarak onlardan daha üstün olduğumuzu ortaya koymaya çalışıyoruz. Şampiyona bizim için gayet iyi gidiyor. Buradaki hedeflerimiz tuttu. 16 kategorinin 15'inde madalya maçı yapıyoruz. Büyük bir ihtimalle 14'ünde madalya almayı başaracağız. İnşallah çocuklar için hayırlısı olur" dedi.

"Olimpiyatlara alt yapımız hazır"

Karate branşının Olimpiyatlara girmesini değerlendiren Delihasan, "2020 Olimpiyatlarında yarışacağız. Bizim için olimpiyatlar önemli. Bunun farkındayız. Bununla ilgili gerekli çalışmaları yapıyoruz. Alt yapımızda buna hazır" diye konuştu.

"Uzun bir süre sonra tatamiye çıkıp madalya almak beni çok mutlu etti"

Bayanlar 68 kiloda mücadele ederek Avrupa üçüncüsü olan Şeyda Burucu, "Bu şampiyonanın bende inanılmaz bir anısı kaldı. Çünkü uzun bir aradan sonra kendimi tekrar tatami de görmek ve madalya ile sonuçlanmış olması beni çok mutlu ve motive etti. Karate Olimpiyatlara girdi, inşallah orada da yarışacağız. Bunu elde etmek için bir sürü maçlar girmemiz gerekiyor ve maçlara çok iyi şekilde hazırlanacağım. Bu madalya buna vesile oldu diyebilirim" açıklamasını yaptı.

52. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası 7 Nisan Pazar günü oynanacak olan takım kata ve kumite madalya müsabakaların ardından sona erecek.

Milli Karatecilerden 12 Avrupa Derecesi

Milli Karatecilerden 12 Avrupa Derecesi

Milli Karatecilerden 12 Avrupa Derecesi

Milli Karatecilerden 12 Avrupa Derecesi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Tüfenkci’den Yeni Malatyaspor’a Moral Ziyareti06 Mayıs 2017 Cumartesi 19:58
  • Bruma, 18. Dakikada Oyundan Çıktı06 Mayıs 2017 Cumartesi 19:53
  • Özat: "Kötü Oynayıp Kazandığımız Maçlar Da Oldu Ama Olmayınca Olmuyor"06 Mayıs 2017 Cumartesi 19:48
  • Arın: “Düşerken Ayakta Kalmamız İçin Kazanmaktan Başka Çaremiz Yok"06 Mayıs 2017 Cumartesi 19:48
  • Yanal: "Sorunlarımızı Kendi Aramızda Çözebiliriz"06 Mayıs 2017 Cumartesi 19:48
  • Altınova Belediyespor’da Ok Dönemi06 Mayıs 2017 Cumartesi 19:43
  • Spor Toto Süper Lig06 Mayıs 2017 Cumartesi 19:33
  • Mesut Bakkal: "Futbolcularım Görevlerini Yerine Getirdi"06 Mayıs 2017 Cumartesi 19:28
  • Tudor, Kazanan 11’i Bozmadı06 Mayıs 2017 Cumartesi 18:48
  • Spor Toto Süper Lig06 Mayıs 2017 Cumartesi 18:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti