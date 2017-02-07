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Milli Koşucu Ömer Oti Avrupa Üçüncüsü Oldu

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Milli Koşucu Ömer Oti Avrupa Üçüncüsü Oldu
Portekiz'de düzenlenen Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Şampiyonası'nda 19 yaşındaki Adilcevazlı milli atlet Ömer Oti, Avrupa üçüncüsü oldu.

Portekiz'de düzenlenen Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Şampiyonası'nda 19 yaşındaki Adilcevazlı milli atlet Ömer Oti, Avrupa üçüncüsü oldu.

Portekiz'de düzenlenen Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Şampiyonası'nda Fenerbahçe formasıyla yarışan Ömer Oti, genç erkekler kategorisinde Avrupa üçüncülüğünü elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Adilcevazlı milli atlet Ömer Oti, Avrupa şampiyonasında derece yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Portekiz'de düzenlenen Avrupa şampiyonasında yeni bir derece yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. 14 ülkeden sporcu ve takımların katıldığı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Şampiyonasında genç erkekler 6 bin metrede ülkemi, ilimi ve kulübümü temsil ettim. Bu turnuvada ferdi olarak üçüncülük kazandım fakat takım olarak ikinci olduk. Gönül isterdi ki hem ferdi hem de takım olarak şampiyon olalım ama nasip olmadı. İnşallah bir sonraki sefere Fenerbahçe kulübüme ve ülkemin adına yakışacak daha iyi başarılar elde edeceğime inanıyorum. Bana her zaman destek vererek katkıda bulunan aileme, Fahri Tunçtan ve Fadıl Kara antrenörlerime, Fenerbahçe atletizm şubesi başkanı Fikret Çetinkaya'ya ve kulüp yöneticisi Gürsel Özyurt'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Milli Koşucu Ömer Oti Avrupa Üçüncüsü Oldu

Milli Koşucu Ömer Oti Avrupa Üçüncüsü Oldu

Milli Koşucu Ömer Oti Avrupa Üçüncüsü Oldu

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