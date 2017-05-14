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Milli Mimari Ve Ahlat’ta Türk Damgaları Sempozyumu

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Milli Mimari Ve Ahlat’ta Türk Damgaları Sempozyumu
Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Milli Mimari ve Ahlat'ta Türk Damgaları Sempozyumu" yapıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Milli Mimari ve Ahlat'ta Türk Damgaları Sempozyumu" yapıldı.

Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfının (TÜRKSAV) 21. Uluslararası Türk Dünyasına hizmet ödülleri etkinlikleri kapsamında "Milli Mimari ve Ahlat'ta Türk Damgaları Sempozyumu" düzenlendi. Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Ertuğrul Gazi konferans salonunda sempozyumun 1.oturumu başladı. Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof.Dr.Musa Yıldız başkanlığında başlayan sempozyumun 1.oturumuna, Uluslararası Türk Akademisi Arkeoloji Başuzmanı Napil Bazılkhan, Tapu Kadastro Genel Müdürü Gökhan Kanal ve Türk Dünyası Kurultayları Genel Koordinatörü Dr.İlyas Demirci konuşmacı olarak katıldı.

Verilen molanın ardından sempozyumun ikinci oturumu başladı. Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabir Rüstemli başkanlığında başlayan sempozyumun ikinci oturumuna, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Celil Aslan, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Bilgehan Atsız Gökdağ, TÜRKSOY Kazakistan Ülke Temsilcisi Doç.Dr.Askar Turganbayev ve Kümbet Dergisi Editörü Hasan Akar konuşmacı olarak katıldı.

Sempozyum çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Milli Mimari Ve Ahlat’ta Türk Damgaları Sempozyumu

Milli Mimari Ve Ahlat’ta Türk Damgaları Sempozyumu

Milli Mimari Ve Ahlat’ta Türk Damgaları Sempozyumu

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