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Milli Mücadelede Tokat kitabı hazırlanıyor

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Milli Mücadelede Tokat kitabı hazırlanıyor
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu öncülüğünde başlatılan çalışma ile Milli Mücadele Yıllarında Tokat'ı konu alan kitap hazırlanıyor.

Tokat Belediyesi Karşıyaka Mahalle Konağı'nda Onbeşliler diyarı Tokat'ta 'Milli Mücadelede Tokat' konulu eserin tanıtımı yapıldı. Çanakkale Savaşı ve Onbeşliler, Tokat'tan Sarıkamış'a gidip dönemeyen 91. Alay, Bandırma vapurunda bir Tokatlı Mustafa Vasfi Süsoy, Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokatlı şoförleri gibi toplamda 23 farkı konunun işleneceği 'Milli Mücadelede Tokat' kitabını Tokat sevdalıları hazırlayacak. 

350-400 sayfadan oluşan kitapla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Eroğlu, geçmişini bilmeyenin geleceğini inşa edemeyeceğini ifade ederek,"Yani Milli Mücadelede Tokat nasıldı, o dönemlerde Tokat’ta hangi kahramanlar vardı, neler oldu, neler yapıldı, bunları muhakkak ki ortaya koyan hem bir taraftan Belediyemizin bir kültür yayını olsun, hem geçmişteki bu anıları, bu verileri, bu güzellikleri bir kitap haline getirelim hem de geleceğimiz dediğimiz kuşaklara bu güzel eseri bırakalım, birlikte istifade edelim istedik. Çünkü Onbeşliler diyarı Tokat diyoruz, şehitler diyarı Tokat diyoruz. Bu söz bu şehre boşuna verilmedi. Elleri kınalı, daha Onbeşinde bıyığı terlemeyen ama vatan deyince gözünü kırpmadan canını ortaya koyan dedelerimiz, atalarımız, Onbeşliler sayesinde bu vatanda yaşıyoruz" dedi.

ÖNEMLİ İSİMLER DANIŞMAN OLDU 
Kitap Danışmanlığını Doç. Dr. Alparslan Demir'in yapacağı Milli Mücadele'de Tokat Kitap Yayın Kurulu, Hasan Akar, Hasan Erdem, Cemal İncesoyluer, Hüseyin Alpay, Necati Güneş, Ahmet Turan Erdoğan, Kutluhan Saygılı'dan oluşuyor. Taner YEŞİLSU/TOKAT 

 

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