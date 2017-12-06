Milli Mücadelenin Cesur Kadınları Eyüpsultan’da Sahneleniyor

Millî Mücadelenin Cesur ve Kayıp Kadınları (Ana-Dolu)isimli oyunun galası 8 Aralık'ta Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.

Millî Mücadelenin Cesur ve Kayıp Kadınları (Ana-Dolu)isimli oyunun galası 8 Aralık'ta Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.

Eyüpsultan Belediyesi'nin kültür- sanat projeleri ve hızlı çalışmaları ile nitelikli yapımlara desteği artarak devam ediyor. Araştırmacı Yazar İlknur Bektaş'ın yazdığı,Hüseyin Sorgun'unyönetmenlik yaptığı eser Millî Mücadelenin Cesur ve Kayıp Kadınları (Ana-Dolu)isimli oyunun galası seyircisiyle buluşuyor. Sanat, siyaset ve medya dünyasından isimlerin davet edildiği galada, davetlileri fuaye alanından sahne girişine kadar özel tasarlanmış bir alanda dönemin atmosferini yansıtacak bazı sürprizler de bekliyor olacak.

Oyun, 1900'lü yılların başında Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanması ile başlayan ve Millî Mücadele ile üzerinde oynanan oyunlara son veren bir milletin kurtuluş azmini, kararlılığını ve direncini anlatıyor.

İlknur Bektaş'ın yazdığı"Millî Mücadelenin Cesur ve Kayıp Kadınları"isimli araştırma kitabında, çoğunun isimlerini bilmediğimiz ancak Millî Mücadele döneminde gösterdikleri cesaret sayesinde öne çıkmış kadınlarımızın hikayeleri anlatılıyor.

Bektaş, bu kitaptan yola çıkarak,Kara Fatma başta olmak üzere, Senem Ayşe, Şerife Bacı, Efe Ayşe, Yirik Fatma'nın hikayelerini merkeze alan bir oyun kaleme aldı. Oyunun dramaturgisi, rejisi ve yönetmenliği Hüseyin Sorgun'a ait. Anadolu'nun yanında yer yer onun sözlerine sazıyla eşlik eden, yer yer yüreğimizin kabardığı bir anda sazıyla yakılan bir türküyü havalandıran Ozan da sazlı geleneğin temsilcisi olarak oyunda yerini alıyor. Sazı ve sözü buluşturan Millî Mücadelenin Cesur ve Kayıp Kadınları (Anadolu)isimli oyun, aslında hikayelerin bize kadar gelmesini sağlayan iki mecrayı sahnede buluşturuyor.

Oyunda milli mücadeledeki yiğit erlerimizi temsilen Mehmet ve yaşanan acının yüzünde biriktiği Köyün Delisi karakterleri de kadın hikayelerini anlatan bu oyunun ağırlık noktalarını oluşturuyor.

Oyun için özel müzikler

Karart Kültür Sanat bu oyun için çok özel müzikler yaptırdı. Epik bir rejiyle sahnelenen ve sazın bu anlarda devreye girdiği oyunun dramatik sahnelerine bu özel müzikler eşlik ediyor.

Santur ustası Sedat Anar'ın ve Serkan Akgün'ün yaptığı müzikler,Millî Mücadele'nin Cesur ve Kayıp Kadınları (Ana-Dolu) oyununun ruhunu zenginleştiriyor.

Bir coğrafyanın kimliğine ışık tutuyor

Oyun, yüz yıllık bir kağnının huzurunda, sazıyla sözüyle bizim kurtuluş hikayemizi, bu toprakları nasıl vatan kıldığımızı anlatıyor. Ve kadınların, analarımızın hikayesini öne çıkararak, bir coğrafyanın kimliğine ışık tutuyor. Ayla Algan ve Mürşit Ağabağ'ın sesiyle destek olduğu oyunun koreografisi, Pınar Ataer imzası taşıyor. Oyunun dekoru Bülent Genç-Sırrı Topraktepe, ışık tasarımı Kemal Edis, efektleri Gökhan Koç imzası taşıyor. Oyunda Başak Özel (Anadolu), Adnan Kürkçü (Köyün Delisi), İpek Gürol (Senem Ayşe), Şahin Sancak (Mehmet, Mustafa Kemal), Ayşegül Çakır (Yirik Fatma), Oktay Kahraman (Ozan), Nagihan Yıldız (Kara Fatma), Göknur Paslı (Efe Ayşe) ve Pelin Sagun (Şerife Bacı) rol alıyor.

"Milli Mücadelenin Cesur ve Kayıp Kadınları" Tiyatro Oyunu ve Gala Gösterimi 8 Aralık 2017 saat 20:00'de Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde (EKSM) sahnelenecek.