“Milli Mücadelenin Cesur Ve Kayıp Kadınları” Oyununa Yoğun İlgi

Eyüpsultan Belediyesi tarafından yapımı üstlenilen "Milli Mücadele'nin Cesur ve Kayıp Kadınları" adlı oyun seyirciyle buluştu.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından yapımı üstlenilen "Milli Mücadele'nin Cesur ve Kayıp Kadınları" adlı oyun seyirciyle buluştu. Gala oyununa katılan özel davetli 15 Temmuz'un simge isimlerinden Şerife Boz, "Çanakkale savaşında da meydanlardaydı, kurtuluş savaşında da meydanlardaydı, şimdi ise 15 Temmuz oldu biz indik meydanlara oradaydık" dedi.

Eyüpsultan Belediyesi ve Karart Kültür Sanat Yapımcılığı ortaklaşa hazırladığı "Milli Mücadele'nin Cesur Kadınları" isimli oyunun özel gösterimi Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. "Milli Mücadele'nin Cesur ve Kayıp Kadınları" oyununun galasına Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Araştırmacı ve Yazar İlknur Bektaş, "Milli Mücade'nin Cesur ve Kayıp Kadınları" oyununun Yönetmeni Hüseyin Sorgun, 15 Temmuz Gazisi Vahide Şevkatlioğlu, 15 Temmuz'un simge isimlerinden Şerife Boz, Eyüpsultan Belediyesi çalışanları, STK Temsilcileri ve basın mensuplarının katıldı.

Milli Mücadele döneminde mücadelenin isimleri bilinmeyen milli kahramanlarının anlatıldığı tiyatro oyunu öncesinde ilk kez Genelkurmay arşivlerinden özel izinle alınan milli mücadelenin kahraman kadınların fotoğrafları tiyatro oyunu öncesinde sergilendi. Sergiye gelen kadınlara salonda karanfil dağıtılırken, o günün şartlarına göre hazırlanan yemeklerden olan üzüm hoşafı ve üzümlü ekmek ikram edildi. Sergiyi gezen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Yazar ve Araştırmacı olan İlknur Bektaş'dan fotoğraflar hakkında tek tek bilgi aldı.

"Bu tip etkinlikler nitelikli çalışmalar bu anlamda ciddi bir köprü görevi görüyor"

Sanatsal faaliyetlerin geçmiş ve gelecekle arasında köprü görevi gördüğünü aktaran Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Eyüpsultan bizim kadim medeniyetimizin, inançlarımızın canlı ve nitelikli olarak sergilendiği bir beldedir. Bu özellik bizlere mükellefiyet doğuruyor, bu güzellikleri geçmişle gelecek arasında köprü kurma görevi ve imkanı sağlayan bu eserlerimizi bu anlayışı günümüz insanına aktarmamız gerekiyor. Bu tip etkinlikler nitelikli çalışmalar bu anlamda ciddi bir köprü görevi görüyor. Eyüpsultan eskiden olduğu gibi bugünde ve gelecekte kültürümüze, medeniyetimize, sanatımıza ve tüm hayatımıza bereketler doğuran ilhamlar veren mümbit bir merkez olarak görevini devam ettirecektir" dedi.

"Çanakkale savaşında "Şerife bacı'lar vardı, 15 Temmuz'da da "Şerife bacı'lar var"

15 Temmuz'un simge isimlerinden olan Şerife Boz ise, "Kadınlar mücadelenin içerisinde her zaman vardır. Kadın insan erkekler insanoğludur. Çanakkale savaşında da meydanlardaydı, kurtuluş savaşında da meydanlardaydı. Şimdi ise 15 Temmuz oldu biz indik meydanlara oradaydık. Hamdolsun o gece Çanakkale savaşında Şerife bacılar vardı şimdi ise 15 Temmuzda aynı yine Şerife bacılar var" şeklinde konuştu.