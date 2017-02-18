  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 4 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 4 °C

Milli Piyango’dan 92. Yıl Anısına Özel Bilet

» »
Milli Piyango’dan 92. Yıl Anısına Özel Bilet
1925 yılında Atatürk'ün kurduğu Türk Hava Kurumu 92.yaşını kutladı.

1925 yılında Atatürk'ün kurduğu Türk Hava Kurumu 92.yaşını kutladı. Cumhuriyetten sadece 15 ay sonra kurulan Türk Hava Kurumu milletle el ele olmaya devam ediyor.

Türk Hava Kurumu'nun 92.yıl anısına Milli Piyango İdaresi o güne özel tasarlanan biletler hazırladı. Milli Piyango'nun Pazar günü yapılacak olan çekilişine üzerinde 92. yıl yazan ve Türk Hava Kurumu'nun özel logosu bulunan biletler satılmaya başladı.

19 Şubat Pazar günü yapılacak olan çekilişte Türk Hava Kurumu'nun 92.yıl özel biletleri için çekiliş yapılacak. Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Kürşat Atılgan, "Milli Piyango İdaresi'nin göstermiş olduğu nazik ilgiye teşekkür etti. Türk Hava Kurumu milletin kurduğu ve yaşattığı bir kurumdur. Bu eser Türk milletinin, ecdadının ve evladınındır. Bu hayırlı eseri korumak ve yaşatmak, mensubiyeti Türk Milleti olan herkesin asli vazifesidir" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güvenpark’taki Minibüs Duraklarının Yeraltına Alınması18 Şubat 2017 Cumartesi 12:18
  • Kütahya İlinden Yeşişenler Derneğine Ziyaret18 Şubat 2017 Cumartesi 12:18
  • Vali Elban Belediye Başkanları İle Buluştu18 Şubat 2017 Cumartesi 12:18
  • İki Günde 3 Kişiyi Öldüren Zanlı Didim’e Getirildi18 Şubat 2017 Cumartesi 12:13
  • Ötv İndirimi Beyaz Eşya Satışlarını Olumlu Etkiledi18 Şubat 2017 Cumartesi 12:13
  • Başer,"güçlü Ve Muktedir Türkiye’nin Kapıları Milletin Kararıyla Açılacak"18 Şubat 2017 Cumartesi 12:13
  • Sivas’ta Muhtarlar Toplantıları Devam Ediyor18 Şubat 2017 Cumartesi 12:08
  • 500 Yıllık Sokullu Mehmet Paşa Camii Yeniden İbadete Açıldı18 Şubat 2017 Cumartesi 12:08
  • Söke’de Çırçır İşletmecileri Pamuk Sektörün Sorunlarını Görüştü18 Şubat 2017 Cumartesi 12:08
  • Erdemli’de Motosikletlere Denetim18 Şubat 2017 Cumartesi 12:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti