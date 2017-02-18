Milli Piyango’dan 92. Yıl Anısına Özel Bilet

1925 yılında Atatürk'ün kurduğu Türk Hava Kurumu 92.yaşını kutladı.

1925 yılında Atatürk'ün kurduğu Türk Hava Kurumu 92.yaşını kutladı. Cumhuriyetten sadece 15 ay sonra kurulan Türk Hava Kurumu milletle el ele olmaya devam ediyor.

Türk Hava Kurumu'nun 92.yıl anısına Milli Piyango İdaresi o güne özel tasarlanan biletler hazırladı. Milli Piyango'nun Pazar günü yapılacak olan çekilişine üzerinde 92. yıl yazan ve Türk Hava Kurumu'nun özel logosu bulunan biletler satılmaya başladı.

19 Şubat Pazar günü yapılacak olan çekilişte Türk Hava Kurumu'nun 92.yıl özel biletleri için çekiliş yapılacak. Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Kürşat Atılgan, "Milli Piyango İdaresi'nin göstermiş olduğu nazik ilgiye teşekkür etti. Türk Hava Kurumu milletin kurduğu ve yaşattığı bir kurumdur. Bu eser Türk milletinin, ecdadının ve evladınındır. Bu hayırlı eseri korumak ve yaşatmak, mensubiyeti Türk Milleti olan herkesin asli vazifesidir" dedi.