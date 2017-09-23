Milli Savunma Bakanı Canikli: “Chp Görüşünü Netleştirmeli”

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "CHP görüşünü netleştirmeli" dedi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "CHP görüşünü netleştirmeli" dedi.

Canikli, TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. Canikli, şöyle konuştu:

"CHP görüşünü netleştirmeli. "Biz destek vereceğiz" dediler. "Askeri operasyon geçmesin" dedi. Anlamadığım nokta TSK "ya sınır yetkisi istiyoruz. Tezkerenin özü bu zaten. Tezkereyi destekliyor musunuz, karşı mısınız? Kürt kardeşlerimizin sıkıntıları vardı. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye Cumhuriyeti asil bireyidir."